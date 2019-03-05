В ОНК прокомментировали ситуацию с Кокориным, получившим ожоги в СИЗО
В Общественной наблюдательной комиссии Москвы прокомментировали ситуацию с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, получившим ожоги в СИЗО.
"В ближайшее время адвокат Александра Кокорина отправит обращение в адрес комиссии, и мы проведём свою проверку по данному происшествию. Посетим СИЗО и проведём беседы как с руководством изолятора, так и с врачами и самим Кокориным. От Александра планируем получить полное описание ситуации, которая произошла, чтобы быть уверенными во всех деталях ситуации", - сказал член ОНК Иван Мельников.
Напомним, что у форварда оказались сожженными кожа и мышечная ткань на ноге после процедуры электрофореза.
В октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.
Не пропустите: Сегодня сожгли, а завтра отрежут: Адвокат Кокорина ярко высказался о травмах футболиста, полученных в СИЗО. | http://soccernews.ru
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|О
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|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
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|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
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|Рубин
|18
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|Ростов
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|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
|18
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|Урал
|18
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|Оренбург
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|13
|Крылья Советов
|17
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|18
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