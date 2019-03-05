В ОНК прокомментировали ситуацию с Кокориным, получившим ожоги в СИЗО

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

В ОНК прокомментировали ситуацию с Кокориным, получившим ожоги в СИЗО

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы прокомментировали ситуацию с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, получившим ожоги в СИЗО.

"В ближайшее время адвокат Александра Кокорина отправит обращение в адрес комиссии, и мы проведём свою проверку по данному происшествию. Посетим СИЗО и проведём беседы как с руководством изолятора, так и с врачами и самим Кокориным. От Александра планируем получить полное описание ситуации, которая произошла, чтобы быть уверенными во всех деталях ситуации", - сказал член ОНК Иван Мельников.

Напомним, что у форварда оказались сожженными кожа и мышечная ткань на ноге после процедуры электрофореза.

В октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

Не пропустите: Сегодня сожгли, а завтра отрежут: Адвокат Кокорина ярко высказался о травмах футболиста, полученных в СИЗО. | http://soccernews.ru

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