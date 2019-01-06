В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила, что 19 января в СИЗО "Бутырка" может состояться футбольный матч с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
"Мамаев изначально был согласен играть, с Кокориным возник казус, но поскольку матч может состояться, даже если в нем примет участие только Павел, то все нормально. Все равно их пришлось бы как-то разводить. Говорили, что надо получить разрешение следователя для проведения игры. Но этого не нужно, если Кокорин и Мамаев не пересекутся.
Ничего такого, что они могли бы друг другу тайно сказать, нет. Более того, когда они в последний раз были в суде, то сидели в одном "аквариуме" и общались сколько хотели, смеялись. Потом Павел сказал, что их за это обвинили. Он говорит, что просто рады были друг друга видеть. Не плакать же им.
Организаторы просят назначить матч на день Крещения, 19 января. Говорят, что было бы здорово таким образом отметить праздник. Люди в прорубях станут купаться, а здесь футбол устроят", - приводят слова Меркачевой российские СМИ.
Напомним, что 7 октября Мамаев и Кокорин отмечали 10-летие своей дружбы. На следующий день они стали активными участниками двух потасовок, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
Футболистам была избрана мера пресечения в виде нахождения под стражей до 8 декабря. Позднее она была продлена по ходатайству следствия до 8 февраля. Сейчас они содержатся в СИЗО "Бутырка".
Кокорину и Мамаеву инкриминируется преступление, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). В соответствии с этой статьей им может грозить до семи лет тюрьмы.
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