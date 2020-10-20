В "Оренбурге" отреагировали на информацию о вспышке коронавируса

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев опроверг наличие новых случаев заражения коронавирусом в команде.

"Кто вам об этом сказал? Вот с ними и разговаривайте. Усечённая заявка на матч со "Спартаком-2"? А что травм не бывает? Мы всю официальную информацию по коронавирусу предоставляем в лигу. Поверьте, скрыть там ничего не удастся", - сказал Андреев.

Ранее сообщалось, что сразу 10 представителей клуба, в том числе футболисты Михаил Сиваков, Андрей Малых, Жига Шкофлек и Денис Ткачук, оказались заражены COVID-19.

В среду должен состояться матч Кубка России между "Оренбургом" и "Сочи".

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