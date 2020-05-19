В "Оренбурге" отреагировали на интерес ЦСКА к Деспотовичу

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В "Оренбурге" отреагировали на интерес ЦСКА к Деспотовичу

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин дал комментарии по поводу желания ЦСКА подписать нападающего Джордже Деспотовича.

"ЦСКА к нам пока не обращался. Контракт футболиста истекает 31 мая, и мы на данный момент не общались с игроком на эту тему", - цитирует Столыпина "Р-Спорт".

Ранее стало известно, что ЦСКА предложил Деспотовичу соглашение с годовой зарплатой в размере 1,2 миллиона евро.

28-летний серб выступает за "Оренбург" с августа 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 14 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,2 миллиона евро.

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