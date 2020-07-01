В "Оренбурге" рассказали, почему решили не выставлять молодежь против "Урала"

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В "Оренбурге" рассказали, почему решили не выставлять молодежь против "Урала"

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался об отмене матча с "Уралом".

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор не разрешил команде выходить на матч 25-го тура РПЛ из-за большого количества зараженных коронавирусом в клубе. Команде будет присуждено техническое поражение.

"Играть молодежкой нет никакого смысла. Очередное шоу устраивать... К чему это все?

Проводим дополнительные тесты, делаем все возможное. Напишем письмо "Рубину" с просьбой о переносе. Пока мы на карантине.

Чудес в футболе не бывает. Вы же видели, что было в Сочи? Зачем подрывать авторитет РПЛ? Это все-таки высшая лига. И выставлять на матч детей 2003 года рождения? Ну куда это все? Куда мы тогда катимся? Нет, мы на это пойти не готовы.

Рук мы не опускаем. Надеемся, что больше никто не заболеет, а заболевшие ребята поправятся и вернутся в строй. Будем бороться до последнего", - цитирует функционера "Спорт-Экспресс".

После 24 матчей РПЛ "Оренбург" занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

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"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом

"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом

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5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
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10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
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