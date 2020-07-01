В "Оренбурге" рассказали, почему решили не выставлять молодежь против "Урала"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался об отмене матча с "Уралом".
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор не разрешил команде выходить на матч 25-го тура РПЛ из-за большого количества зараженных коронавирусом в клубе. Команде будет присуждено техническое поражение.
"Играть молодежкой нет никакого смысла. Очередное шоу устраивать... К чему это все?
Проводим дополнительные тесты, делаем все возможное. Напишем письмо "Рубину" с просьбой о переносе. Пока мы на карантине.
Чудес в футболе не бывает. Вы же видели, что было в Сочи? Зачем подрывать авторитет РПЛ? Это все-таки высшая лига. И выставлять на матч детей 2003 года рождения? Ну куда это все? Куда мы тогда катимся? Нет, мы на это пойти не готовы.
Рук мы не опускаем. Надеемся, что больше никто не заболеет, а заболевшие ребята поправятся и вернутся в строй. Будем бороться до последнего", - цитирует функционера "Спорт-Экспресс".
После 24 матчей РПЛ "Оренбург" занимает последнюю строчку в турнирной таблице.
А еще: У двух игроков "Оренбурга" выявлена пневмония| http://soccernews.ru
главное
-
"Челси" официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон
-
Прагматизм Симеоне, отсутсвие идей у "Барсы" и скорый уход Сетьена: разбираем матч между "Барселоной" и "Атлетико"
-
Infobae: Марадона может возглавить сборную Испании
-
Смолов останется в "Сельте" до фактического завершения сезона Ла Лиги
-
Акинфеев вошел в топ-6 вратарей мира по числу сухих матчей с 2000 года
Лента новостей
-
В "Оренбурге" рассказали, почему решили не выставлять молодежь против "Урала"
-
"Бавария" подписала контракт с 18-летним защитником ПСЖ
-
Экс-игрок "Спартака" Калиниченко высказался о матче с ЦСКА
-
"Урал" выступил с заявлением по поводу отмены матча с "Оренбургом"
-
"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом
-
"Челси" официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон
-
Прагматизм Симеоне, отсутсвие идей у "Барсы" и скорый уход Сетьена: разбираем матч между "Барселоной" и "Атлетико"
-
Сетьен прокомментировал домашнюю ничью "Барселоны" с "Атлетико"
-
Сарри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"
-
Мхитарян рассказал о своих целях в "Роме"
-
1
"Продолжаем в том же духе". Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"
-
Газизов рассказал о случае заражения коронавирусом сотрудника "Уфы"
-
Джикия: "Уже привык, что в нашу сторону так судят"
-
1
Infobae: Марадона может возглавить сборную Испании
-
Гончаренко рассказал о своем будущем в ЦСКА
-
Пеллегрини может возглавить "Бетис"
-
Нападающий "Динамо" Обольский покинул клуб
-
"Сассуоло" продлил контракт с главным тренером Де Дзерби
-
Смолов останется в "Сельте" до фактического завершения сезона Ла Лиги
-
Акинфеев вошел в топ-6 вратарей мира по числу сухих матчей с 2000 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22