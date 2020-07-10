В "Оренбурге" заявили о кадровых проблемах перед матчем с "Ростовом"

Последствия от вспышки коронавируса до сих пор мешают "Оренбургу" полноценно готовиться к матчам РПЛ.

В преддверии игры 28-го тура чемпионата против "Ростова" спортивный директор приволжского клуба Дмитрий Андреев рассказал о текущей ситуации в команде.

"Состояние заразившихся игроков? У нас два футболиста на подходе. Два их предыдущих теста дали отрицательный результат на коронавирус, сегодня сдали третий. Если и они будут отрицательные, смогут приступить к тренировкам и сыграть против "Ростова". Как состояние футболистов с воспалением лёгких? Улучшается. Сегодня одного должны выписать. Двух других, надеемся, во вторник. Но им ещё нужно будет долечиваться дома.

К сожалению, у нас добавляется проблем в другой части. Черных получил травму в матче с ЦСКА, ему сделали операцию. Фамейе будет пропускать игру из-за перебора жёлтых карточек. Осталось всего 10 человек основного состава, нам непросто. Но мы продолжаем бороться", - сказал Андреев.

Напомним, что матч "Оренбург" - "Ростов" состоится в воскресенье 12 июля, в 18:30 по московскому времени.

Не пропустите: РПЛ объявила о переносе двух матчей из-за VAR. | http://soccernews.ru