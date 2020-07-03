В "Оренбурге" заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в клубе

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин признался, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в клубе становится только хуже.

"Перед предыдущим туром нашу команду закрыли на карантин. Карантин заканчивается 8 числа. Сейчас пока делаем тесты. Но на "Рубин" мы никак не успеваем, поэтому написали просьбу о переносе. Ответа пока не было. Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после КТ обнаружено двустороннее воспаление лёгких. Так что дело серьёзное.

Как заканчивать сезон? Мы сейчас строго следуем медрегламенту. Карантин выдерживаем, но это дело у нас не кончается. Каждый день какие-то новые нехорошие события. Просвета не видно. Третья "баранка" (техническое поражение) намечается. Но какое-то решение должно быть принято. Игроки сидят по номерам, не контактируют, их возят на КТ. Под жесточайшим контролем", - рассказал Столыпин.

Из-за вспышки COVID-19 "Оренбург" уже пропустил матчи с "Краснодаром" и "Уралом", вследствие чего скатился на последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что пневмония выявлена у Уроша Радаковича и Мамаду Силла.

Не пропустите: "Оренбург" официально обратился к "Рубину" с просьбой о переносе матча. | http://soccernews.ru