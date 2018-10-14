В организме у защитника "Спартака" обнаружен амфетамин

Теги спартак москвакрылья советовгеоргий тигиев

В организме у защитника "Спартака" обнаружен амфетаминВ организме у защитника московского "Спартака" Георгия Тигиева, который на правах аренды выступает за самарские "Крылья Советов", обнаружен амфетамин.

Как информирует Спорт24, сегодня утром 23-летний бек был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения. Медицинское освидетельствование, проведенное игроку, подтвердило, что в его организме не был обнаружены следы употребления алкоголя, однако первичный анализ показал наличие в нем наркотического вещества - амфетамина.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье за рулем в состоянии алкогольного опьянения был задержан другой игрок "Крыльев Советов". | soccernews.ru

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