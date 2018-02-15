В оставшихся играх сезона Вальверде будет предоставлять Месси больше отдыха

В оставшихся играх сезона главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде будет предоставлять ведущему бомбардиру своей команды Лионель Месси больше отдыха.

Как информирует Marca, к такому решению наставник "сине-гранатовых" пришел вместе с самим пятикратным обладателем "Золотого мяча". Ожидается, что аргентинец не будет принимать участия в играх с потенциально слабыми соперниками.

Напомним, Джеррард отказался сравнивать Салаха с Месси. | soccernews.ru