В оставшихся играх сезона Вальверде будет предоставлять Месси больше отдыха

Теги барселоналионель мессиэрнесто вальверде

В оставшихся играх сезона Вальверде будет предоставлять Месси больше отдыхаВ оставшихся играх сезона главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде будет предоставлять ведущему бомбардиру своей команды Лионель Месси больше отдыха.

Как информирует Marca, к такому решению наставник "сине-гранатовых" пришел вместе с самим пятикратным обладателем "Золотого мяча". Ожидается, что аргентинец не будет принимать участия в играх с потенциально слабыми соперниками.

Напомним, Джеррард отказался сравнивать Салаха с Месси. | soccernews.ru

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