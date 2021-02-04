В отборе к ЧМ-2022 сборная России будет играть с флагом и гимном

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал, сможет ли сборная России выступать под своим флагом и гимном.

"В отборочном турнире ЧМ-2022 мы будем играть под своим флагом и гимном. Если пройдем отбор – тогда рассмотрим этот вопрос с ФИФА", – сказал Дюков.