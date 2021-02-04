В отборе к ЧМ-2022 сборная России будет играть с флагом и гимном

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В отборе к ЧМ-2022 сборная России будет играть с флагом и гимномПрезидент РФС Александр Дюков прокомментировал, сможет ли сборная России выступать под своим флагом и гимном.

"В отборочном турнире ЧМ-2022 мы будем играть под своим флагом и гимном. Если пройдем отбор – тогда рассмотрим этот вопрос с ФИФА", – сказал Дюков.

Как сообщалось ранее, в конце 2020 года CAS и WADA вынесли ряд санкций в отношении России за допинговые нарушения. Так командам и спортсменам было запрещено выступать с гимном и флагом России на международных соревнованиях до 2022 года.

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