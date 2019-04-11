В отношении Гулиева возбуждено дело

Ранее сообщалось, что хавбек "Спартака" Аяз Гулиев избил гражданина США.

В ходе драки Гулиев сломал нос американцу Маклу Коу Джону Эли, однако по прибытии в полицию пострадавший не предъявил игроку никаких претензий.

Однако в отношении Гулиева все равно возбуждено дело по ст. 12.12 КоАП РФ, которое предусматривает штраф в одну тысячу рублей.

Гулиев вернулся в "Спартак" из "Ростова" минувшей зимой. В этом сезоне игрок провел за "красно-белых" пять матчей, однако результативными действиями не отличился.

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