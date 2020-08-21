В отношении Магуайра возбуждено уголовное дело

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В отношении Магуайра возбуждено уголовное дело

Положение центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра, арестованного сегодня в Греции, усугубляется.

По информации BBC Radio Manchester Sport, против футболиста возбудили уголовное производство за нападение на полицейских.

Сообщается, что капитан "красных дьяволов" не только нанёс телесные повреждения правоохранителям, но также оскорблял их и пытался дать взятку.

Кроме Магуайра полиция задержала двух его друзей. Какое им грозит наказание, пока неизвестно.

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