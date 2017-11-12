В ожидании чуда: Греция попытается разгромить Хорватию

Греция – Хорватия

Стадион: "Георгиос Караискакис" (Пирей)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Бьорн Кейперс (Голландия).

Ответный стыковой матч между сборными Греции и Хорватии многие считают простой формальностью. В первой встрече на стадионе "Максимир" в Загребе подопечные Златко Далича были просто на голову выше своих соперников и заслуженно победили со счетом 4:1. За счет чего греки смогут отыграть такое преимущество – непонятно, ведь и по игре они были значительно слабее своих оппонентов.

В первом матче все началось и практически закончилось еще в первом тайме: на голы Модрича, Калинича и Перишича гости ответили лишь точным выстрелом головой Папастатопулоса - а во втором окончательный счет установил Андрей Крамарич. Кроме того, сборная Хорватии была близка и к пятому, и к шестому голу, в то время как греки так и не смогли найти свою игру ни у чужих, ни у собственных ворот.

Гости, скорее всего, выйдут в точно таком же сочетании игроков, что и два дня назад, ведь практически вся команда тогда сыграла просто отлично. Скиббе определенно придется что-то менять, в первую очередь в центре поля, где Греция просто провалилась против Модрича и компании. Обе команды имеют достаточно возрастной состав, и для многих игроков Чемпионат Мира в России может стать последним в их карьере. Хорватия уже сделала практически все, чтобы туда попасть, а Греции остается надеяться на своего рода чудо, коим сборная не баловала своих болельщиков уже более 13 лет.

Интересные факты противостояния Греции и Хорватии:

В истории стыковых матчей Чемпионата Мира никому не удавалось отыграться после поражения со счетом 1:4.

В 4 последних встречах между этими соперниками было зафиксировано по 1 победе хорватов и греков, а также 2 ничьи.

В 4 последних матчах сборной Греции было забито 3 и более голов.

Ориентировочные составы на игру:

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Дзавеллас, Манолас, Рецос, Тахцидис, Христодулопулос, Циолис, Зека, Фортунис, Митроглу.

Хорватия: Субашич, Ловрен, Врсалько, Вида, Стринич, Ракитич, Крамарич, Модрич, Перишич, Брозович, Калинич.

Прогноз на матч Греция – Хорватия:

Хозяева являются фаворитами домашнего матча – Хорватия приедет играть по счету, а греки как минимум постараются не опозориться перед родными болельщиками. Вот только открытый футбол в исполнении "эллинов" может сыграть с ними злую шутку, и подопечные Далича сполна этим воспользуются.

На победу Хорватии букмекеры предлагают коэффиицент 3,74, на ничью – 3,32, на победу Греции – 2,23.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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