В ожидании дерби: ЦСКА - "Локомотив"
ЦСКА – "Локомотив"
Стадион: "Арена ЦСКА"
Начало матча: 19:30
Арбитр: Сергей Карасёв (Москва)
В центральном матче второго тура нас ждет встреча двух московских команд. Армейцы выглядят фаворитами предстоящего матча, ведь игра "Локомотива" в текущем сезоне пока очень далека от идеала. Уступив "Спартаку" в матче за Суперкубок России, железнодорожники с трудом смогли обыграть тульский "Арсенал". Игра завершилась со счетом 1:0, а единственный мяч забил новичок команды Соломон Кверквелия. ЦСКА в первом туре одержал уверенную победу на выезде над "Анжи". Голами отметились Васин, Головин и Натхо, счет игры – 3:1.
В матче из-за травмы не смогут принять участия армеец Сергей Игнашевич, и еще трое футболистов "Локомотива": Чорлука, Денисов и Тарасов. Стоит отметить, что уже во вторник ЦСКА предстоит матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого АЕКа. Локомотив уже обеспечил себе участие на групповой стадии Лиги Европы победой в Кубке России. В прошедшем сезоне команды обменялись домашними победами, хотя ЦСКА разгромил соперников со счетом 4:0 апреле 2017, в то время как осенью Локомотив довольствовался минимальной победой – 1:0.
Интересные факты противостояния:
В 6 из 7 последних домашних матчей ЦСКА было забито 3 и более голов.
В последних 10 матчах между этими командами было зафиксировано 7 побед ЦСКА, 2 ничьи и всего 1 победа "Локомотива".
ЦСКА не пропускает в 9 из 11 последних домашних матчей.
Ориентировочные составы:
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий, Васин, Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо.
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Денисов, Миранчук, Фернандеш, Миранчук, Ари.
Прогноз на матч:
"Локомотив" своей игрой пока совсем не впечатляет, особенно в атаке. В то время как игроки атакующей линии ЦСКА находятся в отличной форме. Если армейцы забьют первыми, то остаток матча будут проводить в энергосберегающем режиме.
Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 1.58, на ничью – 3.56, на победу "Локомотива" – 5.90.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|2
|6
|2
|ЦСКА Москва
|2
|3
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|4
|Краснодар
|1
|3
|5
|Анжи
|2
|3
|6
|Уфа
|1
|3
|7
|Ахмат
|1
|3
|8
|Спартак Москва
|1
|1
|9
|Ростов
|1
|1
|10
|Динамо Москва
|1
|1
|11
|Урал
|1
|1
|12
|Рубин
|1
|0
|13
|Арсенал Тула
|1
|0
|14
|Тосно
|1
|0
|15
|Амкар
|2
|0
|16
|СКА Хабаровск
|1
|0