В ожидании дерби: ЦСКА - "Локомотив"

ЦСКА – "Локомотив"

Стадион: "Арена ЦСКА"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Сергей Карасёв (Москва)

В центральном матче второго тура нас ждет встреча двух московских команд. Армейцы выглядят фаворитами предстоящего матча, ведь игра "Локомотива" в текущем сезоне пока очень далека от идеала. Уступив "Спартаку" в матче за Суперкубок России, железнодорожники с трудом смогли обыграть тульский "Арсенал". Игра завершилась со счетом 1:0, а единственный мяч забил новичок команды Соломон Кверквелия. ЦСКА в первом туре одержал уверенную победу на выезде над "Анжи". Голами отметились Васин, Головин и Натхо, счет игры – 3:1.

В матче из-за травмы не смогут принять участия армеец Сергей Игнашевич, и еще трое футболистов "Локомотива": Чорлука, Денисов и Тарасов. Стоит отметить, что уже во вторник ЦСКА предстоит матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого АЕКа. Локомотив уже обеспечил себе участие на групповой стадии Лиги Европы победой в Кубке России. В прошедшем сезоне команды обменялись домашними победами, хотя ЦСКА разгромил соперников со счетом 4:0 апреле 2017, в то время как осенью Локомотив довольствовался минимальной победой – 1:0.

Интересные факты противостояния:

В 6 из 7 последних домашних матчей ЦСКА было забито 3 и более голов.

В последних 10 матчах между этими командами было зафиксировано 7 побед ЦСКА, 2 ничьи и всего 1 победа "Локомотива".

ЦСКА не пропускает в 9 из 11 последних домашних матчей.

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий, Васин, Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо.

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Денисов, Миранчук, Фернандеш, Миранчук, Ари.

Прогноз на матч:

"Локомотив" своей игрой пока совсем не впечатляет, особенно в атаке. В то время как игроки атакующей линии ЦСКА находятся в отличной форме. Если армейцы забьют первыми, то остаток матча будут проводить в энергосберегающем режиме.

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 1.58, на ничью – 3.56, на победу "Локомотива" – 5.90.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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