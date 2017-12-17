В ожидании драмы и забитых голов: "Ливерпуль" едет в гости к "Борнмуту"

"Борнмут" – "Ливерпуль"

Стадион: "Дин Корт" (Борнмут)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Андре Марринер

Воскресная программа 18-го тура английской Премьер-Лиги будет представлена всего двумя поединками, а завершится встречей на маленьком стадионе "Дин Корт", где местный "Борнмут" примет "Ливерпуль". Несмотря на большую разницу команд в классе матч обещает быть, как минимум, интригующим. Потому как обе дуэли в прошлом сезоне никого равнодушным не оставили. В Борнмуте подопечные Юргена Клоппа, ведя по ходу второго тайма со счетом 3:1 умудрились упустить все три очка, позволив "вишням" забить трижды. На "Энфилде" также не обошлось без приключений – ребята Эдди Хау на последних минутах вырвали ничью.

Надо признать, обе команды подходят к очному противостоянию не в лучшей форме, как физической, так и психологической. "Ливерпуль" в предыдущих двух турах растранжирил четыре очка, практически подарив по одному баллу спасающимся "Эвертону" и "Вест Бромвичу". Проблем в игре мерсисайдцев много и они остаются прежними: ужасная игра в обороне и просто чудовищная реализация, неумение вскрывать насыщенную оборону соперника и играть на удержание. Главные конкуренты "красных" уже свои зачетные баллы в этом туре взяли, поэтому, дабы не отклеиться ливерпульцы не имеют права оступиться и на этот раз.

"Борнмут" ужасно начал сезон, заставив себя вместе с "Кристал Пэлас" внести в список главных претендентов на вылет. Но с конца октября и до середины ноября "вишни" выдали классный отрезок, таким образом вытянув себя ямы, после чего снова пошел определенный спад. Подопечные Эдди Хау по-прежнему остаются в зоне риска, располагаясь на текущей 16 позиции, но в нижней части турнирной таблицы настолько плотно идут команды, что каждое очко на вес золота.

Интересные факты противостояния "Борнмута" и "Ливерпуля":

В двух матчах прошлого сезона между "Борнмутом" и "Ливерпулем" было забито 11 голов. Более результативным было только противостояние "Кристал Пэлас" и "Суонси" – на двоих лондонский и валлийский клуб забили 12 мячей.

"Красные" не проигрывают на протяжении последних восьми поединков в рамках АПЛ. Это их самая длинная серия без поражений, начиная с ноября 2016 года.

Джермейн Дефо отличился тремя голами в крайних трех матчах против "Ливерпуля", а это больше, чем за все предыдущие 20 встреч с мерсисайдцами.

Ориентировочные составы на игру:

Борнмут: Бегович, Адам Смит, Стив Кук, Аке, Дэниэлс, Льюис Кук, Серман, Айб, Пью, Кинг, Дефо

Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Клаван, Ловрен, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч "Борнмут" – "Ливерпуль":

Ставить на победу одной из команд я бы не рискнул. С учетом предыдущих матчей наклевывается только одна более-менее верная ставка – обе забьют. Тем не менее, букмекеры не сомневаются в победе "Ливерпуля", о чем свидетельствует коэффициент 1.5. В то время, как выигрыш "Борнмута" в среднем оценивается в 6.0.

Богдан Архипенко

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