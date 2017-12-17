В ожидании драмы и забитых голов: "Ливерпуль" едет в гости к "Борнмуту"

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В ожидании драмы и забитых голов: "Ливерпуль" едет в гости к "Борнмуту"

"Борнмут"  –  "Ливерпуль"

Стадион: "Дин Корт" (Борнмут)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Андре Марринер

Воскресная программа 18-го тура английской Премьер-Лиги будет представлена всего двумя поединками, а завершится встречей на маленьком стадионе "Дин Корт", где местный "Борнмут" примет "Ливерпуль". Несмотря на большую разницу команд в классе матч обещает быть, как минимум, интригующим. Потому как обе дуэли в прошлом сезоне никого равнодушным не оставили. В Борнмуте подопечные Юргена Клоппа, ведя по ходу второго тайма со счетом 3:1 умудрились упустить все три очка, позволив "вишням" забить трижды. На "Энфилде" также не обошлось без приключений – ребята Эдди Хау на последних минутах вырвали ничью.

Надо признать, обе команды подходят к очному противостоянию не в лучшей форме, как физической, так и психологической. "Ливерпуль" в предыдущих двух турах растранжирил четыре очка, практически подарив по одному баллу спасающимся "Эвертону" и "Вест Бромвичу". Проблем в игре  мерсисайдцев много и они остаются прежними: ужасная игра в обороне и просто чудовищная реализация, неумение вскрывать насыщенную оборону соперника и играть на удержание. Главные конкуренты "красных" уже свои зачетные баллы в этом туре взяли, поэтому, дабы не отклеиться ливерпульцы не имеют права оступиться и на этот раз.

"Борнмут" ужасно начал сезон, заставив себя вместе с "Кристал Пэлас" внести в список главных претендентов на вылет. Но с конца октября и до середины ноября "вишни" выдали классный отрезок, таким образом вытянув себя ямы, после чего снова пошел определенный спад. Подопечные Эдди Хау по-прежнему остаются в зоне риска, располагаясь на текущей 16 позиции, но в нижней части турнирной таблицы настолько плотно идут команды, что каждое очко на вес золота.

Интересные факты противостояния "Борнмута" и "Ливерпуля":

В двух матчах прошлого сезона между "Борнмутом" и "Ливерпулем" было забито 11 голов. Более результативным было только противостояние "Кристал Пэлас" и "Суонси" – на двоих лондонский и валлийский клуб забили 12 мячей.

"Красные" не проигрывают на протяжении последних восьми поединков в рамках АПЛ. Это их самая длинная серия без поражений, начиная с ноября 2016 года.

Джермейн Дефо отличился тремя голами в крайних трех матчах против "Ливерпуля", а это больше, чем за все предыдущие 20 встреч с мерсисайдцами.

Ориентировочные составы на игру:

Борнмут: Бегович, Адам Смит, Стив Кук, Аке, Дэниэлс, Льюис Кук, Серман, Айб, Пью, Кинг, Дефо

Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Клаван, Ловрен, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч "Борнмут""Ливерпуль":

Ставить на победу одной из команд я бы не рискнул. С учетом предыдущих матчей наклевывается только одна более-менее верная ставка – обе забьют. Тем не менее, букмекеры не сомневаются в победе "Ливерпуля", о чем свидетельствует коэффициент 1.5. В то время, как выигрыш "Борнмута" в среднем оценивается в 6.0.

Богдан Архипенко

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Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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