В ожидании феерии голов: "Челси" отправляется в гости к "Уотфорду"

"Уотфорд" – "Челси"

Стадион: "Викаридж Роуд" (Уотфорд)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Майк Дин

Программа 26-го тура английской Премьер-Лиги завершится вечерним противостоянием в понедельник, в рамках которого "Челси" навестит "Уотфорд". Болельщики этих двух клубов, да и всего британского футбола в праве ожидать красочного и голевого поединка, потому как в последних трех схватках "шершней" и "пенсионеров" имела место быть интрига с большим количеством забитых голов. Статистика говорит однозначно в пользу гостей: "синие" лишь однажды уступили команде из пригорода Лондона.

"Уотфорд", великолепно начав сезон, на данный момент, как и большинство команд Премьер-Лиги решает вопрос сохранения прописки в высшем дивизионе. Несмотря на то, что "желтая армия" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, до зоны вылета рукой подать – расстояние в три очка. Спасаться команде приходится с новым главным тренером Хави Гарсией, который заменил на этой должности Марку Силву. Пока того самого подъемного импульса в игре и результате "шершней" не наблюдается: во главе с испанским наставником клуб уже вылетел из Кубка Англии, а также сыграл вничью со "Стоком". Частично неудачи можно оправдать большущими кадровыми проблемами, потому как в лазарете прописался целый ряд игроков.

"Челси" же после катастрофы, которая имело место быть в прошлом туре, когда подопечные Антонио Конте каким-то невероятным образом умудрились на родном "Стэмфорд Бридж" влететь "Борнмуту" 3:0, опустились на четвертую позицию. Но отрыв от "Ливерпуля" составляет всего один балл, поэтому победа над "Уотфордом" вернет лондонцев в первую тройку. В ближайшем поединке "пенсионерам" не помогут Андреас Кристенсен и Альваро Мората. Место последнего в стартовом составе, скорей всего, займет новобранец клуба Оливье Жиру.

Интересные факты противостояния "Уотфорда" и "Челси":

Предстоящая встреча станет для обеих команд первой в рамках программы понедельника с тех пор, как в мае прошлого сезона они разыграли настоящий триллер – тогда "Челси" переиграл "Уотфорд" со счетом 4:3.

Новичок "синих" Оливье Жиру лишь однажды в текущем сезоне выходил на поле в стартовом составе в матче Премьер-Лиги. Любопытно, что семь из своих последних девяти голов француз забил, выходя на замену.

На счету "Уотфорда" 27 очков после 25 туров. Это меньше, чем в предыдущих двух сезонах на этой же дистанции.

В последних трех матчах между "Уотфордом" и "Челси" в рамках национального первенства было забито 16 голов.

Ориентировочные составы на игру:

Уотфорд: Карнезис, Мариаппа, Предль, Кабаселе, Холебас, Дукуре, Капу, Перейра, Деулофеу, Ришарлисон, Дини

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Канте, Фабрегас, Алонсо, Азар, Жиру

Прогноз на матч "Уотфорд" – "Челси":

Несмотря на апсет в прошлом туре, "Челси" является фаворитом в противостоянии с "Уотфордом". Специалисты не верят в то, что лондонцы могут дважды подряд ударить в грязь лицом. Коэффициент на победу "синих" составляет 1.6, в то время, как выигрыш "шершней" в среднем оценивается в 6.0.

Богдан Архипенко

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