В ожидании феерии голов: "Ливерпуль" сразится с "Арсеналом" на "Энфилде"
"Ливерпуль" – "Арсенал"
Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Крейг Поусон
Одним из классических противостояний английского футбола и, безусловно, центральным событием завершится третий тур Премьер-Лиги, в рамках которого "Ливерпуль" в родных стенах примет "Арсенал". Игры этих команд никогда не бывают скучными. Более того, в последнее время мерсисайдско-лондонская дуэль получается сверхголевой и насыщенной на события. Например, в двух встречах прошлого сезона "красные" и "пушкари" на двоих забили целых 11 голов. Правда, победу одерживал только один клуб – завтрашние хозяева.
К этому моменту "Ливерпуль" провел уже официальных четыре матча. Кроме двух туров во внутреннем чемпионате подопечные Юргена Клоппа дважды переиграли немецкий "Хоффенхайм" в рамках стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов, чем завоевали свое право выступить в групповом этапе европейского турнира номер один. В английском первенстве мерсисайдцам все дается гораздо тяжелее. В дебютном выездном поединке против "Уотфорда" "скаузеры" упустили три очка, а во втором туре на "Энфилде" минимально одолели пока главного лузера "Кристал Пэлас".
"Арсеналу" традиционно тяжело дается старт нового сезона. Несмотря на то, что "канониры" прибрали к рукам Суперкубок Англии, переиграв "Челси", по итогам первых двух встреч команда Арсена Венгера не досчиталась трех баллов. И если в валидольном матче открытия удалось перестрелять "Лестер", то "Сток" оказался непробиваемой стеной, да еще и забившей гол. С другой стороны, какие-то глобальные выводы делать не к спеху, потому как не без потерь идет пока только один коллектив - "Манчестер Юнайтед".
Важно отметить, что к матчу с "Ливерпулем" вернутся в строй основные игроки "Арсенала" Лоран Косиельни и Алексис Санчес. В стане "красных" по разным причинам большими потерями являются Натаниэль Клайн, Адам Лаллана и Филиппе Коутиньо.
Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Арсенала":
"Ливерпуль" выиграл оба матча против "Арсенала" в прошлом сезоне. В последний раз три победы подряд в чемпионате над "канонирами" мерсисайдцы не добывали с мая 1998 года.
Несмотря на хронически проблемы с обороной "красные" не пропускают в крайних трех поединках на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги.
В последних четырех встречах Роберто Фирмино трижды расписывался в воротах "пушкарей".
В матчах АПЛ между "Ливерпулем" и "Арсеналом" 17 раз мяч залетал в сетку ворот на 90-й минуте и позже, что является рекордным показателям относительно голов, забитых в компенсированное время.
Ориентировочные составы на игру:
Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино
Арсенал: Чех, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмзи, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт
Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Арсенал":
Обе команды еще далеки от своей оптимальной формы. Также обстановку внутри обоих коллективов подрывает нерешенная ситуация с лидерами, которые навострили лыжи в другие клубы. В таких случаях обычно преимущество на стороне тех, кто играет при родных болельщиках.
То есть в победу "Ливерпуля" верится больше, нежели в триумф "Арсенала". Такого же мнения придерживаются и букмекеры, оценивая викторию "красных" коэффициентом 2.1, а "канониров" – в 3.4.
Богдан Архипенко
Также читайте! Анонс матча "Челси" - "Эвертон" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
20 лет без побед на "Сан-Сиро": Кальяри едет в гости к неудобному "Милану"
-
Неудобная "Валенсия" едет на "Сантьяго Бернабеу" дать бой "Реалу"
-
Сильнейшая атака против лучшей обороны: "Зенит" встретится с "Ростовом"
-
Прервать неудачную серию: "Эвертон" с надеждой отправляется в гости к "Челси"
-
Праздник к нам приходит: ЦСКА в день рождение клуба принимает "Ахмат"
Лента новостей
-
Клопп намерен не повторить ошибок "Барселоны"
-
Мостовой: "Проблемы "Спартака", скорее всего, связаны с психологией"
-
У Зидана возникли серьезные проблемы перед матчем с "Валенсией"
-
Роберт Фернандес прокомментировал ситуацию, сложившуюся по возможному трансферу Коутиньо
-
Хавбеком "Барселоны" интересуются три клуба из АПЛ и Серии А
-
"Спартак" нацелился на форварда "Манчестер Сити"
-
Васкес намерен разрушить планы Зидана
-
Заменить Дембеле "Боруссия" планирует вингером киевского "Динамо"
-
"Реал" предпринимал попытки перехватить Дембеле у "Барселоны"
-
"Спартак" повторил антирекорды "Зенита" и "Локомотива"
-
"Ювентус" нацелился на защитника сборной Англии
-
На тренировке "Реала" Карвахаль разозлился на своих партнеров из-за их издевок
-
До закрытия трансферного окна ПСЖ намерен завершить пять исходящих трансферов
-
Мбаппе близок к уходу из "Монако"
-
"Барселона" проявляет интерес к Парехо
-
Коутиньо может обойтись "Барселоне" в 160 миллионов евро
-
"СКА-Хабаровск" - "Спартак" - 0:0 (обзор)
-
"Наполи" интересуется Миньоле
-
Каррера: "Мы провели хорошую игру, но не хватило гола"
-
"Монако" нацелился на форварда "Лестера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|3
|Манчестер Сити
|3
|7
|4
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
|5
|Уотфорд
|3
|5
|6
|Саутгемптон
|3
|5
|7
|Ливерпуль
|2
|4
|8
|Эвертон
|2
|4
|9
|Суонси Сити
|3
|4
|10
|Тоттенхэм
|2
|3
|11
|Арсенал Лондон
|2
|3
|12
|Челси
|2
|3
|13
|Бернли
|2
|3
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Сток Сити
|2
|3
|16
|Лестер Сити
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0