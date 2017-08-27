В ожидании феерии голов: "Ливерпуль" сразится с "Арсеналом" на "Энфилде"

"Ливерпуль" – "Арсенал"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Крейг Поусон

Одним из классических противостояний английского футбола и, безусловно, центральным событием завершится третий тур Премьер-Лиги, в рамках которого "Ливерпуль" в родных стенах примет "Арсенал". Игры этих команд никогда не бывают скучными. Более того, в последнее время мерсисайдско-лондонская дуэль получается сверхголевой и насыщенной на события. Например, в двух встречах прошлого сезона "красные" и "пушкари" на двоих забили целых 11 голов. Правда, победу одерживал только один клуб – завтрашние хозяева.

К этому моменту "Ливерпуль" провел уже официальных четыре матча. Кроме двух туров во внутреннем чемпионате подопечные Юргена Клоппа дважды переиграли немецкий "Хоффенхайм" в рамках стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов, чем завоевали свое право выступить в групповом этапе европейского турнира номер один. В английском первенстве мерсисайдцам все дается гораздо тяжелее. В дебютном выездном поединке против "Уотфорда" "скаузеры" упустили три очка, а во втором туре на "Энфилде" минимально одолели пока главного лузера "Кристал Пэлас".

"Арсеналу" традиционно тяжело дается старт нового сезона. Несмотря на то, что "канониры" прибрали к рукам Суперкубок Англии, переиграв "Челси", по итогам первых двух встреч команда Арсена Венгера не досчиталась трех баллов. И если в валидольном матче открытия удалось перестрелять "Лестер", то "Сток" оказался непробиваемой стеной, да еще и забившей гол. С другой стороны, какие-то глобальные выводы делать не к спеху, потому как не без потерь идет пока только один коллектив - "Манчестер Юнайтед".

Важно отметить, что к матчу с "Ливерпулем" вернутся в строй основные игроки "Арсенала" Лоран Косиельни и Алексис Санчес. В стане "красных" по разным причинам большими потерями являются Натаниэль Клайн, Адам Лаллана и Филиппе Коутиньо.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Арсенала":

"Ливерпуль" выиграл оба матча против "Арсенала" в прошлом сезоне. В последний раз три победы подряд в чемпионате над "канонирами" мерсисайдцы не добывали с мая 1998 года.

Несмотря на хронически проблемы с обороной "красные" не пропускают в крайних трех поединках на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги.

В последних четырех встречах Роберто Фирмино трижды расписывался в воротах "пушкарей".

В матчах АПЛ между "Ливерпулем" и "Арсеналом" 17 раз мяч залетал в сетку ворот на 90-й минуте и позже, что является рекордным показателям относительно голов, забитых в компенсированное время.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино

Арсенал: Чех, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмзи, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Арсенал":

Обе команды еще далеки от своей оптимальной формы. Также обстановку внутри обоих коллективов подрывает нерешенная ситуация с лидерами, которые навострили лыжи в другие клубы. В таких случаях обычно преимущество на стороне тех, кто играет при родных болельщиках.

То есть в победу "Ливерпуля" верится больше, нежели в триумф "Арсенала". Такого же мнения придерживаются и букмекеры, оценивая викторию "красных" коэффициентом 2.1, а "канониров" – в 3.4.

Богдан Архипенко

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