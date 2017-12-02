В ожидании голевой феерии: "Барселона" ждет в гости "Сельту"

"Барселона" – "Сельта"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 15:00

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Субботняя программа 14-го тура испанской Ла Лиги откроется противостоянием на "Камп Ноу", в рамках которого местная "Барселона" примет "Сельту". Матч обещает быть красочным и с большим количеством забитых голов. Ведь в прошлом сезоне команды не разочаровали – в Каталонии тогда еще подопечные Луиса Энрике разгромили ребят Эдуардр Бериццо со счетом 5:0, но вот на "Балаидосе" победу отпраздновали "кельты", выиграв в перестрелке 4:3.

В общем-то, "Сельта" – это команда настроения. Галисийцы крайне нестабильно проводят нынешний сезон. Тем не менее, минимальная победа над "Леганесом" в прошлом туре позволила "небесным" залезть в первую десятку. "Барселона" же продолжает идти без поражений, удерживая лидерство. На прошлых выходных "блаугранас" столкнулись со второй командой чемпионата "Валенсией" и были близки к первому фиаско в текущей кампании, но Месси на пару с Альбой спасли ничью для каталонского гранда.

Сейчас "Барса" целиком и полностью может сосредоточиться на внутреннем первенстве, ведь задача в осенней части Лиги чемпионов уже решена, поэтому матч против "Спортинга" во вторник будет малоинтересным с точки зрения интриги. А вот наращивать преимущество – пока задача номер один для подопечных Эрнесто Вальверде. Что касается кадрового вопроса, то тут каталонцы по-прежнему вынуждены обходится Рафиньи, Маскерано и Дембеле. В то время, как "Сельте" точно не поможет дисквалифицированный оборонец Хонни,

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Сельты":

В предыдущих двух матчах на "Камп Ноу" "Барселона" дважды разгромила "Сельту", в сумме забив 11 голов, при всего лишь одном пропущенном.

В последних 18 матчах на родном стадионе каталонцы в ворота оппонента забивают минимум два гола.

В последний раз "Сельта" отпраздновала выездную победу над "Барсой" в ноябре 2014. Тогда исход встречи решил единственный гол Хоакина Ларривея с блестящей передачи Нолито.

Две крайние выездные встречи в рамках Ла Лиги "кельты" уступили с одинаковым счетом 2:1.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Иньеста, Месси, Суарес

Сельта: Бланко, Мальо, Фонтас, Кабраль, Ронкалья, Эрнандес, Лоботка, Васс, Систо, Яго Аспас, Макси Гомес

Прогноз на матч "Барселона" – "Сельта":

Безусловно, "Барселона" является явным фаворитом в матче против "Сельты". В связи с историей последних очных встреч этих команд, не будет риском поставить на разгромную победу "блаугранас".

Букмекеры также не дают шансов галисийцам, победа которых в зависимости от конторы колеблется в пределах от 15.0 до 22.0. В то время, как виктория каталонцев в среднем оценивается в мизерные 1.13.

Богдан Архипенко

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