В ожидании голевой феерии: "Барселона" ждет в гости "Сельту"
"Барселона" – "Сельта"
Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)
Начало матча: 15:00
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Субботняя программа 14-го тура испанской Ла Лиги откроется противостоянием на "Камп Ноу", в рамках которого местная "Барселона" примет "Сельту". Матч обещает быть красочным и с большим количеством забитых голов. Ведь в прошлом сезоне команды не разочаровали – в Каталонии тогда еще подопечные Луиса Энрике разгромили ребят Эдуардр Бериццо со счетом 5:0, но вот на "Балаидосе" победу отпраздновали "кельты", выиграв в перестрелке 4:3.
В общем-то, "Сельта" – это команда настроения. Галисийцы крайне нестабильно проводят нынешний сезон. Тем не менее, минимальная победа над "Леганесом" в прошлом туре позволила "небесным" залезть в первую десятку. "Барселона" же продолжает идти без поражений, удерживая лидерство. На прошлых выходных "блаугранас" столкнулись со второй командой чемпионата "Валенсией" и были близки к первому фиаско в текущей кампании, но Месси на пару с Альбой спасли ничью для каталонского гранда.
Сейчас "Барса" целиком и полностью может сосредоточиться на внутреннем первенстве, ведь задача в осенней части Лиги чемпионов уже решена, поэтому матч против "Спортинга" во вторник будет малоинтересным с точки зрения интриги. А вот наращивать преимущество – пока задача номер один для подопечных Эрнесто Вальверде. Что касается кадрового вопроса, то тут каталонцы по-прежнему вынуждены обходится Рафиньи, Маскерано и Дембеле. В то время, как "Сельте" точно не поможет дисквалифицированный оборонец Хонни,
Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Сельты":
В предыдущих двух матчах на "Камп Ноу" "Барселона" дважды разгромила "Сельту", в сумме забив 11 голов, при всего лишь одном пропущенном.
В последних 18 матчах на родном стадионе каталонцы в ворота оппонента забивают минимум два гола.
В последний раз "Сельта" отпраздновала выездную победу над "Барсой" в ноябре 2014. Тогда исход встречи решил единственный гол Хоакина Ларривея с блестящей передачи Нолито.
Две крайние выездные встречи в рамках Ла Лиги "кельты" уступили с одинаковым счетом 2:1.
Ориентировочные составы на игру:
Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Иньеста, Месси, Суарес
Сельта: Бланко, Мальо, Фонтас, Кабраль, Ронкалья, Эрнандес, Лоботка, Васс, Систо, Яго Аспас, Макси Гомес
Прогноз на матч "Барселона" – "Сельта":
Безусловно, "Барселона" является явным фаворитом в матче против "Сельты". В связи с историей последних очных встреч этих команд, не будет риском поставить на разгромную победу "блаугранас".
Букмекеры также не дают шансов галисийцам, победа которых в зависимости от конторы колеблется в пределах от 15.0 до 22.0. В то время, как виктория каталонцев в среднем оценивается в мизерные 1.13.
Богдан Архипенко
Также читайте! Сборная команда "Барселоны" всех времен | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Слуцкий будет уволен из "Халла" в понедельник
-
Позорный дебют Гаттузо: "Беневенто" набрал первые очки в Серии А в игре с "Миланом"
-
Неймар согласился перейти в "Реал" в 2019 году
-
Пахнет разгромом: "Манчестер Сити" потирает руки перед матчем с "Вест Хэмом"
-
Встреча с "городскими": "Валенсия" отправляется в гости к "Хетафе"
Лента новостей
-
Варга: "Не думаю, что информация об отставке Слуцкого является верной"
-
В Серии А повторен рекорд по числу хет-триков с 1960 года
-
"Герта" - "Айнтрахт" - 1:2 (обзор)
-
Боатенг принес "Айнтрахту" победу над "Гертой"
-
"Анжи" поддержал Керимова, который был арестован во Франции
-
Галактионов: " "Краснодар" во втором тайме взвинтил темп, а мы действовали неправильно"
-
"Сент-Этьен" и "Нант" разошлись миром
-
"Интер" – "Кьево" - 5:0 (обзор)
-
"Фиорентина" разгромила "Сассуоло", "Болонья" и "Кальяри" разошлись миром
-
"Краснодар" – "Ахмат" - 3:2 (обзор)
-
"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А
-
Слуцкий будет уволен из "Халла" в понедельник
-
Икарди вышел на десятое место среди лучших бомбардиров в истории "Интера"
-
Шалимов: "Во втором тайме "Краснодар" полностью переломил ситуацию на поле"
-
"Борнмут" – "Саутгемптон" - 1:1 (обзор)
-
ПСВ, АЗ и "Рода" побеждают в 14-м туре чемпионата Голландии
-
"Борнмут" и "Саутгемптон" сыграли вничью
-
"Краснодар" отыграл два мяча и вырвал победу у "Ахмата"
-
Алдервейрелд: "Не знаю, когда вернусь в строй"
-
Остин забил семь голов в последних 10 матчах в основе "Саутгемптона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
|14
|28
|5
|Севилья
|14
|28
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|14
|19
|8
|Сельта Виго
|14
|18
|9
|Бетис
|13
|18
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|13
|16
|13
|Эспаньол
|13
|16
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|16
|Эйбар
|13
|14
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Малага
|14
|8
|19
|Лас Пальмас
|13
|7
|20
|Алавес
|13
|6