В ожидании голевой феерии: "Зенит" принимает на своем поле "Реал Сосьедад"

"Зенит" – "Реал Сосьедад"

Стадион: "Санкт-Петербург"

Начало матча: 20:00

Арбитр: Андре Марринер (Англия)

Питерский "Зенит" снова набрал форму, проведя несколько отличных игр в чемпионате страны и Лиге Европы, команда Манчини готова поспорить за лидерство в группе с испанским клубом "Реал Сосьедад". Сине-бело-голубых сейчас называют главными претендентами на золотые медали чемпионата. У них самый лучший состав, прекрасная скамейка, которая позволяет проводить ротацию. В запасе то и дело остаются такие игроки как Дзюба, Дриусси, Полоз, Краневиттер, Ригони, что является большой роскошью. Фанаты ЦСКА, например, могут этому только позавидовать. При этом Манчини уже может не беспокоиться за Кубок России, "Зенит" бился с питерским "Динамо" до последнего, однако все же неосновные игроки не смогли справиться с одним из лидеров ФНЛ. Наверняка, сказалась недооценка соперника, нельзя сказать, что команда намеренно "сливала" игру, ведь "Зенит" отыграл два мяча и играл дополнительное время, но при этом можно также сказать, что вылет из Кубка поможет клубу лучше выступить в чемпионате и Лиге Европы.

"Зенит" выиграл две последние игры в чемпионате (3:0 у "Уфы" и 2:0 у "Краснодара"), оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре очка, также команда удачно съездила в Македонию, разгромив местный "Вардар" со счетом 5:0. При этом нельзя сказать, что македонцы очень простой соперник, так как ранее он выбил из турнира "Фенербахче", обыграв его дважды.

"Реал Сосьедад" занял шестое место в прошлом сезоне Примеры и сразу попал в групповой этап Лиги Европы, баски в еврокубках не играли три года, прошлый их поход за Европейским трофеем завершился в России, когда "Реал Сосьедад" был разгромлен в Краснодаре в раунде плей-офф Лиги Европы. Многие игроки из того состава могут выйти и на поле стадиона "Санкт-Петербург".

В матче первого тура испанцы разгромили "Русенборг", поэтому в сегодняшнем матче они оспорят с "Зенитом" за лидерство в группе.

Интересные факты противостояния:

"Реал Сосьедад" проиграл три последние игры, пропустив в каждой по три мяча.

Команды никогда ранее друг с другом не встречались.

"Зенит" на своем поле проиграл испанской команде только один раз ("Реалу" в 2008 году).

"Реал Сосьедад" выиграл три из четырех матчей против российских команд ("Краснодара" и "Динамо").

Ориентировочные составы:

"Зенит": Лунев, Кришито, Мевля, Маммана, Иванович, Нобоа, Краневиттер, Ерохин, Дзюба, Кокорин, Полоз.

"Реал Сосьедад": Рулли, Элустондо, Одриазола, Льоренте, Белла, Зурутуза, Прието, Ильяраменди, Каналес, Вела, Виллиан.

Прогноз на матч:

"Реал Сосьедад" на данный момент находится не в лучшей форме, команда в последних матчах проиграла "Реалу" (1:3). "Леванте" (0:3) и "Валенсии" (2:3). В целом же все матчи басков в этом сезоне завершались с ТБ 2.5, в пяти случаях из семи – с ТБ 3.5, поэтому стоит ожидать голов и в отчетной игре.

Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 2.10, на ничью и победу испанцев – 3.60.

Вячеслав Горбачев

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