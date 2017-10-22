В ожидании интриги: ПСЖ отправляется на "Велодром" в гости к "Марселю"

"Марсель" – ПСЖ

Стадион: "Велодром" (Марсель)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Рудди Букке (Амьен, Франция).

В центральном матче 10 тура Лиги 1 лидирующий ПСЖ отправится в гости на "Велодром", где ему будет противостоять местный "Марсель". "Южане" расположились на третьей строчке турнирной таблицы, но на данный момент соперников разделяет целых 8 очков. Во внутреннем первенстве парижане считаются фаворитами в противостоянии с любой командой, и матч с марсельцами не станет исключением. Но подопечные Руди Гарсии обязательно постараются дать бой более именитому сопернику, и шансы на удачный исход у "бело-голубых" определенно есть.

ПСЖ в этом сезоне по-прежнему не знает поражений: в 13 официальных матчах команда Умери добилась 12 побед, лишь один раз потеряв очки в гостевом матче 6 тура против "Монпелье"- 0:0. В прошедшем туре парижане обыграли на выезде Дижон со счетом 2:1, а в середине недели праздновали успех и в Лиге Чемпионов после также гостевого матча с "Андерлехтом" – 4:0. Таким образом, ПСЖ лидирует во всех турнирах, в которых принимает участие, а разница голов команды составляет сумасшедшие 41:6. Тройка нападения в лице Неймара, Кавани и Мбаппе приняла участие (гол или пас) в 39 голах, забитых ПСЖ в сезоне. Причем лучший показатель именно у бразильца – 9 голов и 7 ассистов в 10 матчах. Лазарет парижан практически пуст, под вопросом лишь участие в матче капитана Тиаго Силвы.

"Марсель" на 3 очка отстает от второго места, дающего право напрямую попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. В активе "южан" 17 очков после 9 сыгранных матчей, и в спину им дышат "Сент-Этьен" и "Нант", расположившиеся ниже лишь из-за худшей разницы голов. В Лиге Европы французы идут вторыми в отборочной группе "I", отпустив на 1 очко австрийский "Зальцбург". По большому счету, сезон у "Марселя" складывается вполне неплохо, вот только подопечным Гарсии не хватает стабильности, они могут преподнести сюрприз болельщикам практически в любом матче, и порой очень неприятный. Так что в противостоянии с ПСЖ от "Марселя" можно ждать чего угодно, в том числе и удачного исхода встречи.

Интересные факты противостояния "Марселя" и ПСЖ:

ПСЖ выиграл 6 последних гостевых матчей против "Марселя" во всех турнирах.

В 10 предыдущих встречах между этими командами на счету ПСЖ 9 побед, еще 1 матч завершился вничью.

Парижане выиграли 12 из 14 последних гостевых матчей Лиги 1.

Ориентировочные составы на игру:

Марсель: Манданда, Рами, Роланду, Сакаи, Амави, Сансон, Густаво, Замбо-Ангисса, Пайе, Товен, Н`Жи.

ПСЖ: Ареоля, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче, Верратти, Мотта, Пасторе, Мбаппе, Кавани, Неймар.

Прогноз на матч "Марсель" – ПСЖ:

У парижан привычный статус фаворита матча, однако, по мнению многих, "Марсель" просто обязан дать бой своим соперникам на "Велодроме". "Сильные" места "красно-синих" известны всем: ураганное нападение с лихвой компенсирует слабости в других линиях. Так что многое будет зависеть и от тренерской дуэли Унаи Эмери и Руди Гарсии.

На победу ПСЖ букмекеры предлагают коэффициент 1,43, на ничью – 5,50,на победу "Марселя" - 7,30.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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