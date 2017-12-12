В ожидании новых свершений: итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

В понедельник в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка двух главных клубных турниров Старого света – Лиги Чемпионов и Лиги Европы. По понятным причинам именно второй из них будет наиболее интересен российским и украинским болельщикам. SoccerNews предлагает познакомиться с будущими соперниками наших клубов и оценить перспективы выхода последних в следующий раунд турнира.

ЦСКА

Соперником ЦСКА по 1/16 Лиги Европы станет сербская "Црвена Звезда". В конце августа подопечные Милоевича приезжали в Россию для противостояния с "Краснодаром" в рамках отборочного раунда турнира и проиграли 2:3, однако победа в ответной встрече со счетом 2:1 позволила белградцам пройти дальше. В группе сербы выиграли конкуренцию у БАТЭ и "Кельна", пропустив вперед лишь "Арсенал", и, таким образом, выйдя в плей-офф со второго места. В чемпионате страны "Црвена Звезда" уверенно идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

Армейцы до последнего боролись за выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов, однако, стоит признать "Базель" заслужил этого не меньше. Первое место в квартете "А" осталось за "Манчестер Юнайтед", а "Бенфика" финишировала последней. Таким образом, ЦСКА занял третью строчку в своей отборочной группе, чем обеспечил себе еврокубковую осень.

Стоит признать, соперник армейцам достался не самый сильный – по составу ЦСКА определенно превосходит сербов, да и букмекеры, оценивая шансы команд на выход в следующий раунд, отдают предпочтение московскому клубу.

"Спартак"

У подопечных Карреры противник посерьезнее: московский "Спартак" в 1/16 финала сыграет "Атлетиком" из Бильбао. "Баски" выиграли отборочный квартет "J" Лиги Европы, оставив позади себя "Эстерсунд", "Зарю" и "Герту". А вот в чемпионате Испании "львы" располагаются лишь на 14-м месте турнирной таблицы, находясь всего в 4 очках от зоны вылета.

"Красно-белые" попали в турнир из Лиги Чемпионов, где они выступали с переменным успехом. "Спартак" чередовал великолепные победы с унизительными поражениями, но, в итоге, абсолютно заслужено занял третью строчку в группе с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором". Шансы команд на проход в 1/16 финала оцениваются, примерно, как равные, лишь с небольшим преимуществом испанской команды. В любом случае, москвичам придется очень непросто в противостоянии с "басками", тем более к февралю последние могут значительно прибавить в своей игре.

Не пропустите: Проходные соперники для манкунианцев и минус два фаворита: итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Локомотив"

Соперником "Локомотива" в плей-офф Лиги Европы станет французская "Ницца". "Железнодорожники" выиграли свою отборочную группу, опередив "Копенгаген", "Шериф" и ЗЛИН, в то время как "гимнасты" уступили первую строчку итальянскому "Лацио".

Подопечные Люсьена Фавра очень нестабильны в нынешнем сезоне, чередуя безвольные разгромные поражения с достаточно уверенными победами. В чемпионате страны "орлята" занимают лишь восьмую строчку, хотя последние результаты команды заставляют верить в лучшее.

У "Локомотива" группа была послабее, и квалифицировались в плей-офф подопечные Семина без особых приключений. В противостоянии с "Ниццей" москвичам предстоит, в первую очередь, сдержать атакующие порывы французов, главными действующими лицами которых являются Плеа и Балотелли, забившие на двоих 8 мячей в турнире.

"Зенит"

Одним из самых интересных противостояний 1/16 финала Лиги Европы станет встреча "Зенита" и "Селтика". Питерцы без проблем выиграли отборочный квартет "L", в то время как шотландцы с трудом заняли третье место в группе Лиги Чемпионов с ПСЖ, "Баварией" и "Андерлехтом".

Несмотря на уверенное лидерство "Селтика" во внутреннем первенстве, фаворитом двухматчевого противостояния с "Зенитом" являются именно питерцы. В 6 матчах Лиги Чемпионов подопечные Брендана Роджерса пропустили 18 мячей – это больше всех в рамках группового этапа турнира. Так что подопечные Манчини вправе надеяться на свою атакующую мощь, ведь взломать оборону шотландцев им труда не составит.

По трансферной стоимости футболистов "Зенит" почти в три раза превосходит шотландскую команду – 135,9 против 57,8 миллионов евро. Одна надежда на "Селтик Парк" с его неповторимой атмосферой, однако Ригони и Кокорина это вряд ли остановит – 11 голов на двоих в Лиге Европы тому подтверждение.

"Динамо" Киев

Киевскому "Динамо" в соперники по 1/16 финала достался греческий АЕК – команда, ни разу не проигравшая в рамках группового этапа турнира. Правда, и побед было немного – всего одна, еще 5 матчей подопечные Хименеса завершили вничью. В итоге, афинские футболисты заняли вторую строчку квартета "D", пропустив вперед лишь итальянский "Милан".

Киевляне выиграли свою отборочную группу, опередив "Партизан", "Янг Бойз" и "Скендербеу", причем сербы могли в последнем туре обеспечить себе выход в плей-офф с первого места, обыграв "Динамо" в очном противостоянии, но не потянули – 1:4 на "Олимпийском".

"Динамо" является безоговорочным фаворитом двухматчевого противостояния, однако неуступчивость АЕКа вполне может позволить им навязать борьбу более сильному сопернику. Что касается трансферной стоимости составов команд, то здесь также наблюдается перевес киевлян, причем более чем в 2 раза.

Фавориты

Одним из самых интригующих противостояний обещает стать встреча дортмундской "Боруссии" и "Аталанты", и если немцы не наберут необходимую форму, крепкие итальянцы запросто могут лишить их дальнейшего пребывания в еврокубках.

Мадридскому "Атлетико" достался "Копенгаген", и при должном подходе подопечных Симеоне к данному турниру, сопротивления датчан Гризманн и компания должны не заметить.

Матчи "Наполи" и "Лейпцига" обещают стать самым настоящим украшением 1/16 финала Лиги Европы – оба коллектива должны были выйти на качественно новый уровень в нынешнем сезоне, и пока у них далеко не все получается, а вылет из Лиги Чемпионов – прямое тому доказательство.

Противостояние "Вильярреала" и "Лиона" также нельзя оставить без внимания – такого статуса клубы обычно до последнего бьются во втором по значимости турнире Старого света, и вылетать на столь ранней стадии уж точно никто не захочет.

Лондонскому "Арсеналу" достался шведский "Эстерсунд". Учитывая сложную ситуацию в чемпионате Англии, Венгер должен постараться зацепиться за вторую возможность вернуться в Лигу Чемпионов, тем более соперник по 1/16 финала у них не самый сильный.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов