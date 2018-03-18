В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Атлетик" на "Камп Ноу"

"Барселона" – "Атлетик"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Сантьяго Хайме Латре (Испания)

Каталонская "Барселона" в 29 туре испанской Примеры примет на домашней арене "Атлетик" из Бильбао. После триумфа в Лиге Чемпионов практически никто не сомневается в легкой победе подопечных Вальверде, тем более что у басков мотивации на остаток сезона не так уж и много. Для главного тренера "сине-гранатовых" это будет уже вторая встреча со своей бывшей командой – матч первого круга Эрнесто выиграл со счетом 2:0.

"Барселона" перестала плотно чередовать победы с ничейными исходами: сначала команда разобралась с мадридским "Атлетико" (1:0), а затем удачно съездила в гости к "Малаге" (0:2). Отрыв от "матрасников" составил 8 очков, и каталонцы спокойно занялись еврокубковыми делами. Там их ожидало противостояние с "Челси" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, ведь после ничьей в Лондоне болельщикам "Барсы" было неспокойно на душе. Однако Месси и компания уверенно разобрались с аристократами на "Камп Ноу" (3:0) и квалифицировались в четвертьфинал.

Там их будет ожидать не самый грозный соперник: итальянская "Рома" досталась каталонцам по итогам пятничной жеребьевки ЛЧ. К первому матчу 1/4 финала "Барселона" должна постараться еще больше укрепить свои позиции в чемпионате, дабы быть готовой к решающим сражениям в апреле-мае текущего года.

"Атлетик" располагается на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата, и от еврокубков подопечных Сиганды отделяет целых 9 очков. Вылет из Примеры баскам также не светит, так что следующие 10 туров "львы" будут откровенно доигрывать. В прошедшем матче чемпионата "Атлетик" расправился с "Леганесом" – 2:0, дублем отметился 31-летний Рауль Гарсия. А вот в еврокубках баски снова проиграли: очередное фиаско в матче с "Марселем" (1:2) не позволило команде Сиганды пройти дальше.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Атлетика":

Каталонцы выиграли 23 из 25 последних домашних матчей чемпионата Испании.

"Атлетик" не может забить на выезде вот уже 3 поединка Примеры к ряду.

"Барселона" забивала, как минимум, 3 гола в 4 последних матчах против "Атлетика" на "Камп Ноу".

В 7 из 8 предыдущих матчей басков во внутреннем первенстве было забито не более 2 голов.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Иньеста, Дембеле, Коутиньо, Месси, Суарес.

Атлетик: Аррисабалага, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Баленсиага, Сан Хосе, Беньят, Уильямс, Гарсия, Сусаета, Адурис.

Прогноз на матч "Барселона" – "Атлетик":

В букмекерских котировках все привычно: очень низкий коэффициент на успех каталонцев и заоблачный – на басков. Все лидеры "Барсы" сейчас находятся в отличной форме, поэтому вряд ли у "Атлетика" получится оказать достойное сопротивление команде Вальверде.

Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,18, ничейный исход – 8,80, виктория "Атлетика" – 21,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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