В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

Теги хетафебарселона

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

"Барселона" – "Хетафе"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Давид Фернандес Борбалан (Альмерия, Испания)

Воскресная программа 23 тура испанской Примеры откроется на "Камп Ноу", где встретятся "Барселона" и "Хетафе". Ровно в 2 раза больше очков набрали каталонцы в сравнении со своим соперником в чемпионате, и разделяет их в турнирной таблице целых 10 позиций. Букмекеры видят хозяев безоговорочным фаворитом матча, ведь каталонцы по-прежнему пребывают в феноменальной форме, выиграв 18 из 22 игр во внутреннем первенстве.

В прошедшем туре "Барса" потеряла очки в каталонском дерби, сыграв вничью с "Эспаньолом" – 1:1. Правда, эту неудачу с лихвой покрыл выход каталонцев в финал Кубка Испании, который случился благодаря двум победам над "Валенсией" – 1:0 и 2:0. Кроме того, команда побила свой собственный рекорд по беспроигрышной серии в Примере, которая составляет уже 22 матча.

Дома "Барселона" выиграла 9 из 10 игр чемпионата, забив в них 31 гол. "Хетафе" каталонцы стабильно обыгрывают  на протяжении нескольких последних сезонов, а 2 предыдущих матча на "Камп Ноу" между этими соперниками завершились с одинаковым счетом – 6:0 в пользу хозяев. Что касается травмированных, то их в составе каталонцев нет, Вальверде даже включил в заявку недавно залечившего повреждение Усмана Дембеле, но есть вопросы по готовности Пике, Вермалена и Гомеша.

"Хетафе" располагается на 11-й строчке в чемпионате, однако плотность турнирной таблицы позволяет им еще побороться за еврокубки. Три последних матча Примеры "городские" завершили вничью, а последнее поражение команды было зафиксировано более месяца назад. Против "Барселоны" "синие" играют не лучшим образом, однако в матче первого круга каталонцы лишь на последних минутах смогли вырвать победу на стадионе "Альфонсо Перес" – 2:1.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Хетафе":

В 10 предыдущих матчах между этими соперниками было зафиксировано 8 побед "Барселоны" и 2 ничейных исхода.

Каталонцы выиграли 21 из 22 последних матчей на "Камп Ноу".

В 6 предыдущих играх Примеры "Хетафе" проиграл лишь однажды.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Мина, Альба, Ракитич, Паулиньо, Иньеста, Месси, Коутиньо, Суарес.

Хетафе: Гуаита, Суарес, Даконам, Кала, Антунеш, Арамбарри, Мора, Портильо, Дьедиу, Анхель, Молина.

Прогноз на матч "Барселона" – "Хетафе":

В последние годы "Хетафе" на "Камп Ноу" просто безнадежен, команда может проигрывать в 4-5 мячей уже по итогам первого тайма. Однако после возвращения в Примеру "городские" преобразились, и вряд ли привычное избиение повторится. Но в победе "Барселоны" практически никто не сомневается, тем более свои лучшие годы начинает вспоминать ливерпульская связка Коутиньо-Суарес, что делает "Барсу" еще более разнообразной в атаке.

Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,12, ничья – 12,00, виктория "Хетафе" – 28,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Новая эпоха: Вальверде строит свою "Барселону" и она в большом порядке

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый экзамен для Клоппа: "Ливерпуль" навестит "Саутгемптон"

Тяжелый экзамен для Клоппа: "Ливерпуль" навестит "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Реал Мадрид 22 42
4 Валенсия 22 40
5 Вильярреал 23 37
6 Эйбар 23 35
7 Севилья 22 33
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 23 25
17 Леванте 22 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов