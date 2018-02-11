В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

"Барселона" – "Хетафе"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Давид Фернандес Борбалан (Альмерия, Испания)

Воскресная программа 23 тура испанской Примеры откроется на "Камп Ноу", где встретятся "Барселона" и "Хетафе". Ровно в 2 раза больше очков набрали каталонцы в сравнении со своим соперником в чемпионате, и разделяет их в турнирной таблице целых 10 позиций. Букмекеры видят хозяев безоговорочным фаворитом матча, ведь каталонцы по-прежнему пребывают в феноменальной форме, выиграв 18 из 22 игр во внутреннем первенстве.

В прошедшем туре "Барса" потеряла очки в каталонском дерби, сыграв вничью с "Эспаньолом" – 1:1. Правда, эту неудачу с лихвой покрыл выход каталонцев в финал Кубка Испании, который случился благодаря двум победам над "Валенсией" – 1:0 и 2:0. Кроме того, команда побила свой собственный рекорд по беспроигрышной серии в Примере, которая составляет уже 22 матча.

Дома "Барселона" выиграла 9 из 10 игр чемпионата, забив в них 31 гол. "Хетафе" каталонцы стабильно обыгрывают на протяжении нескольких последних сезонов, а 2 предыдущих матча на "Камп Ноу" между этими соперниками завершились с одинаковым счетом – 6:0 в пользу хозяев. Что касается травмированных, то их в составе каталонцев нет, Вальверде даже включил в заявку недавно залечившего повреждение Усмана Дембеле, но есть вопросы по готовности Пике, Вермалена и Гомеша.

"Хетафе" располагается на 11-й строчке в чемпионате, однако плотность турнирной таблицы позволяет им еще побороться за еврокубки. Три последних матча Примеры "городские" завершили вничью, а последнее поражение команды было зафиксировано более месяца назад. Против "Барселоны" "синие" играют не лучшим образом, однако в матче первого круга каталонцы лишь на последних минутах смогли вырвать победу на стадионе "Альфонсо Перес" – 2:1.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Хетафе":

В 10 предыдущих матчах между этими соперниками было зафиксировано 8 побед "Барселоны" и 2 ничейных исхода.

Каталонцы выиграли 21 из 22 последних матчей на "Камп Ноу".

В 6 предыдущих играх Примеры "Хетафе" проиграл лишь однажды.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Мина, Альба, Ракитич, Паулиньо, Иньеста, Месси, Коутиньо, Суарес.

Хетафе: Гуаита, Суарес, Даконам, Кала, Антунеш, Арамбарри, Мора, Портильо, Дьедиу, Анхель, Молина.

Прогноз на матч "Барселона" – "Хетафе":

В последние годы "Хетафе" на "Камп Ноу" просто безнадежен, команда может проигрывать в 4-5 мячей уже по итогам первого тайма. Однако после возвращения в Примеру "городские" преобразились, и вряд ли привычное избиение повторится. Но в победе "Барселоны" практически никто не сомневается, тем более свои лучшие годы начинает вспоминать ливерпульская связка Коутиньо-Суарес, что делает "Барсу" еще более разнообразной в атаке.

Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,12, ничья – 12,00, виктория "Хетафе" – 28,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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