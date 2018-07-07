В ожидании очередной сказки: сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата Мира

Россия – Хорватия

Стадион: "Фишт" (Сочи, Россия)

Начало матча: 21:00

Главный арбитр: Сандро Риччи (Бразилия)

Последний полуфиналист нынешнего Чемпионата Мира будет определятся именно здесь. Россия и Хорватия определят, кто будет играть с победителем пары Англия – Швеция. Страна-хозяйка мундиаля активно готовится к игре своей сборной. Вот, например, Банк России пообещал выпустить монету 1/2 рубля в случае выхода сборной в полуфинал. Планы немного портит тропический дождь, который прошел вчера буквально в нескольких километрах от стадиона "Фишт" и затопил несколько районов Сочи. Но, как подсказывает старая-добрая интуиция, организаторы выплывут из этой ситуации и как-то уж потрудятся разрулить эту ситуацию.

Если говорить непосредственно о командах, то их роднит вот какая вещь: и Хорватия, и Россия обыграли своих соперников на предыдущем раунде за счет серии пенальти. Субашич перепрыгал Шмейхеля и подарил победу "шашечным" над сборной Дании. А Игорь Акинфеев и вовсе стал национальным героем, отразив удары Аспаса и Коке и подарив России первый в истории четвертьфинал мундиаля. Начиная с той самой минуты, русские доказали, что на постсоветском пространстве не только Украина способна доходить до столь поздних стадий Чемпионата Мира. Но сейчас это уже не так важно, ведь теперь на кону стоит полуфинал.

В современной истории Россия и Хорватия встречались между собой лишь трижды. В отборе на Евро-2008 команды дважды сыграли вничью 0:0, а в еще одном товарищеском матче 17 ноября 2015 года в Ростове российская сборная проиграла "шашечным" со счетом 1:3. Не самая лучшая историческая статистика, но, стоит сказать, что хорваты очень хорошо играют с командами постсоветского пространства. Те же украинцы обыгрывали Хорватию лишь один раз в девяти матчах, да и то еще в 1995 году.

Что касается игровых характеристик, то здесь для сборной России все будет намного сложнее, чем с Испанией. Все дело в том, что "шашечные" достаточно универсальны: они могут сыграть как в тотальную атаку, так и отдать мяч соперникам, чего "красная фурия" делать никак не будет. А если вдруг подопечные Златко Далича и вправду решат отдать мяч на определенный период матча, то придется брать и время от времени нарываться на быстрые атаки.

За счет чего Россия может обыграть Хорватию? В первую очередь – контратаки. Неудивительный фактор, который пока играет решающую роль в плей-офф, но здесь все упирается в универсальность "шашечных". Если Испания никак иначе играть просто не могла, то хорваты могут и не дать организовывать быстрые атаки, отойдя назад. Да и к тому же, главной задачей России будет не сесть в оборону всем составов, а, в первую очередь, закрыть центр поля. Ибо без этого Модрич и Ракитич будут регулярно раздавать передачи в штрафную или расшатывать оборону русских, делая обостряющие передачи на фланг. Там, кстати, у подопечных Черчесова есть огромная проблема, ведь очень не кстати вылетел Юрий Жирков, который является безальтернативным на своей позиции. Конечно, в прошлом матче левую бровку закрыл Кудряшев, но в его задачу входили исключительно оборонительные функции, а вот когда нужно выходить с первых минут и хоть когда-то играть в созидание, то без Жиркова не обойтись.

Второй шанс России – стандарты. Показательным моментом здесь является рука Пике в 1/8 финала. Любой навес с углового или штрафного может закончится чем-то подобным, ну или прилететь прямо на голову Дзюбе. "Шашечные" имеют не самую сильную оборону на турнире, а Ловрен и вовсе любит привезти какой-нибудь пенальти на ровном месте. Что-то подобное было в матче с Исландией.

Стоит повториться, что все это не будет работать, если хорватский центр поля будет открыт. Так что задача России вполне понятна. Остается только посмотреть, как Черчесов решит все нынешние проблемы и настроит своих ребят на бой с балканцами!

Интересные факты перед противостоянием России и Хорватии

Россия и Хорватия еще ни разу не встречались на Чемпионатах Мира. Данная встреча станет для них первой.

Хорватия выиграла 6 из 7 встреч против европейских (!) команд на Чемпионатах Мира. Единственное поражение случилось в полуфинале мундиаля 1998 в матче против Франции (2:1).

В последних 12 матчах Хорватия проиграла лишь дважды. Последний раз подопечные Далича были биты 3 июня в матче против Бразилии (2:0).

Сборная Хорватии исторически плохо играет против хозяев Чемпионата Мира. В 1998 году они уступили Франции в полуфинале (2:1), а в 2014 не смогли переиграть Бразилию в матче-открытии мундиаля (3:1).

В последних 10 матчах сборная России лишь раз ушла с поля без пропущенных голов. Это случилось в первом матче Чемпионата Мира против Саудовской Аравии.

Команды из постсоветского пространства ни разу не выходили в полуфинал Чемпионата Мира. Последний раз до этой стадии доходила сборная СССР в 1966 году.

Ориентировочные составы

Россия: Акинфеев – Фернандеш, Кутепов, Игнашевич, Кудряшев – Кузяев, Зобнин – Черышев, Головин, Самедов – Дзюба.

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Ракитич, Брозович – Перишич, Модрич, Ребич – Манджукич.

Прогноз на матч

Как не прискорбно это осознавать, но именно здесь российская сказка должна закончится. Хорватия уж слишком сильна индивидуально и способна адаптироваться к любой игре соперника. Сборная Дании в 1/8 показала, что "шашечные" не такие уж идеальные, но, в итоге, они нашли аргументы для победы. Хорватия умеет выжидать и в нужный момент выдать тот самый пас, который отрежет всю оборону и выведет форварда на свидание с голкипером. Так что вполне логичным результатом встречи будет минимальная победа хорватов.

Букмекеры не считают "шашечных" явным фаворитом, но отдают предпочтение именно им. Коэффициент на победу подопечных Далича падает, но удерживается на уровне 2,2. Ничья менее вероятна – 3,1. Выигрыш России почти в два раза мене вероятен, чем триумф их соперников – 4,1.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

Не пропустите! Плач "селесао": Бельгия обыгрывает Бразилию и выходит в полуфинал