В ожидании первой гостевой победы: "Халл" Слуцкого навестит "Дерби"

"Дерби" – "Халл Сити"

Стадион: "Прайд Парк" (Дерби)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Даррен Бонд

После двухнедельного перерыва на игры сборных европейский клубный футбол возвращается к привычному расписанию. Ряд поединков вынесено на пятницу, в том числе и в программе второго по значимости дивизиона Англии Чемпионшипа. А откроется этот турнир матчем шестого тура, в рамках которого "Халл Сити" Леонида Слуцкого навестит "Дерби". Встреча обещает быть интересной, так как ни одна из команд сейчас не играет стабильно. Более того, на счету обоих коллективов одинаковое количество очков – по семь и лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных "тигры" располагаются немного выше в турнирной таблице.

У "Халла", который ныне больше интересен российскому зрителю, на старте сезона дела идут не очень хорошо. Ну, это, чтобы не сказать, что плохо. После обнадеживающей ничьи с "Астон Виллой" и разгромной победы над "Бертоном" в первых двух турах игра команды Слуцкого пошла на спад, а результатом сего стало три подряд поражения, в том числе и вылет из Кубка лиги от "Донкастера". Правда, на международную паузу "тигры" ушли в неплохом настроении, так как удалось разнести "Болтон", забив тем четыре "сухих" мяча. Но, откровенно говоря, "Уондерерс" в данный момент пребывают в таком положении, что не обыграть их для "Халла" было бы преступлением.

У "Дерби" ситуация ровно наоборот. Подопечные Гари Роуэтта в последних четырех поединках выиграли трижды, а проиграли в последнем, перед паузой. "Белые" взяли верх над "Престоном" и "Болтоном", а также выбили из кубкового соревнования скромный "Гримсби", но вот напор "Шеффилда" в гостях сдержать не удалось.

На самом деле, довольно любопытно будет понаблюдать за обеими командами, действиями и решениями их тренеров, потому как в Чемпионшипе до следующего перерыва на сборные запланирован очень интенсивный график игр. Тем более, что список травмированных футболистов, что в расположении "Дерби", что у "Халла" достаточно огромный и, наверняка, будет только расти.

Интересные факты противостояния "Дерби" и "Халл Сити":

История насчитывает 54 очные встречи "Дерби" и "Халла". Пока небольшое преимущество на стороне "тигров" – 21 победа против 18 у "баранов". Еще 15 поединков завершились вничью.

Последняя очная встреча команд на стадионе "Прайд Парк" завершилась разгромной победой "янтарно-черных" со счетом 3:0.

В гостевых матчах нынешнего сезона "Халл Сити" еще не побеждал.

Ориентировочные составы на игру:

Дерби: Карсон, Уиздом, Дэвис, Кио, Ольссон, Хаддлстоун, Кифтенбелд, Расселл, Выдра, Лоуренс, Ньюджент

Халл Сити: Макгрегор, Доусон, Хектор, Кингсли, Айна, Тораль, Ирвин, Кларк, Боуэн, Гросицки, Диоманде

Прогноз на матч "Дерби" – "Халл Сити":

Ставить на матчи между английскими командами, а тем более выступающими в Чемпионшипе, это значит быть себе врагом. Тем не менее, когда речь идет о двух равных соперниках, то предпочтение обычно отдается тому, кто играет дома. По такой же логике, скорей всего, действовали и букмекеры, когда выставляли на победу "Дерби" коэффициент 2.0, а выигрыш "Халла" оценили в 3.9.

Богдан Архипенко

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