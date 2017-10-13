В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"
"Ахмат" – "Спартак"
Стадион: "Ахмат-Арена"
Начало матча: 19:30
Арбитр: Сергей Лапочкин
"Ахмат" и "Спартак" матчем в Грозном откроют 13 тур РФПЛ. Обе команды имеют по 17 очков, грозненцы опережают своего сегодняшнего соперника только благодаря большему количеству побед. Обе команды ведут погоню за ЦСКА и "Краснодаром", пытаясь вклиниться в борьбу за место в Лиге чемпионов. С учетом того, что в этом туре армейский клуб сыграет с "быками", победитель игры "Ахмат" – "Спартак" может приблизиться вплотную к лигочемпионскому месту.
"Ахмат" уверенно начал сезон, выиграв три игры подряд, однако затем у команды начался спад. Она проиграла "Уфе", "Краснодару", "Зениту" и "Арсеналу", лишь в восьмом туре грозненцы прервали серию, неожиданно обыграв в Москве ЦСКА. В дальнейшем "Ахмат" чередовал достаточно удачные игры с провальными. Ничью с "Локомотивом" и победу над "Рубином" можно занести в актив, однако вместе с этим "Ахмат" терял очки в Хабаровске и проигрывал "Тосно". Клуб очень нестабилен, впрочем, как и его сегодняшний соперник.
"Спартак" также чередует успешные матчи и откровенные провалы. Команда очень часто пропускает в концовках, будто выключаясь в последние 10-15 минут, также москвичи не могут победить в гостях. В этом сезоне выиграть на чужом поле удалось только у "Кубани", но это был Кубок России против клуба из ФНЛ. В РФПЛ же в шести играх удалось добыть только четыре очка. В Лиге чемпионов также победить не удалось.
С такой ужасной игрой в гостях претендовать на высокие места очень сложно. Такие примеры можно пересчитать по пальцам, из самого свежего можно вспомнить "Севилью" в сезоне 2015/2016, которая в гостях набрала девять очков (10 поражений и 9 ничьих – 19 показатель среди всех команд), но в итоге заняла седьмое место, которое давало право на выход в Лигу Европы. Севильцы же в том году выиграли этот турнир и в итоге в следующем сезоне играли в Лиге чемпионов. Повторить этот трюк "Спартаку" будет сложно, не выиграть хотя бы один из 15 матчей – это нужно еще постараться, хотя случиться может всякое. На данный момент "Спартак" идет по графику "Севильи", в Лигу Европы он может попасть даже без гостевых побед, так как конкуренты постоянно допускают осечки. В то же время, о Лиге чемпионов с такой игрой мечтать не приходится, а ведь именно попадание в топ-3 является главной целью команды в текущем сезоне.
Интересные факты противостояния:
В прошлом сезоне "Спартак" выиграл в Грозном 0:1, а на своем поле – 3:0.
Команды провели между собой 21 очную встречу: 11 побед у "Спартака", 6 – у "Ахмата", трижды была зафиксирована ничья.
До прошлогодней победы "Спартак" не выигрывал в Грозном с 2011 года.
В чемпионате России команды никогда не играли в Грозном вничью.
Ориентировочные составы:
"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Анхель, Мохаммади, Митришев, Исмаэл, Бериша, Лео, Садаев.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Пашалич, Роша, Адриано.
Прогноз на матч:
"Спартак" не может победить в гостях, а "Ахмат" славится именно хорошей игрой на своем стадионе, но при этом в последнее время очень нестабилен. Вполне реальна ничья, которая может стать первой между командами в Грозном, ранее соперники делили очки в чемпионате России только в Москве.
Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 2.40, на "Ахмат" – 3.20, на ничью – 3.40.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Локомотив Москва
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|21
|4
|ЦСКА Москва
|12
|21
|5
|Спартак Москва
|13
|20
|6
|Ахмат
|13
|17
|7
|Ростов
|12
|16
|8
|Урал
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Уфа
|12
|14
|11
|Рубин
|12
|14
|12
|Арсенал Тула
|12
|14
|13
|Тосно
|12
|12
|14
|СКА Хабаровск
|12
|11
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Анжи
|12
|9