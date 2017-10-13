В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

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В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

"Ахмат" – "Спартак"

Стадион: "Ахмат-Арена"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Сергей Лапочкин

"Ахмат" и "Спартак" матчем в Грозном откроют 13 тур РФПЛ. Обе команды имеют по 17 очков, грозненцы опережают своего сегодняшнего соперника только благодаря большему количеству побед. Обе команды ведут погоню за ЦСКА и "Краснодаром", пытаясь вклиниться в борьбу за место в Лиге чемпионов. С учетом того, что в этом туре армейский клуб сыграет с "быками", победитель игры "Ахмат" – "Спартак" может приблизиться вплотную к лигочемпионскому месту.

"Ахмат" уверенно начал сезон, выиграв три игры подряд, однако затем у команды начался спад.  Она проиграла "Уфе", "Краснодару", "Зениту" и "Арсеналу", лишь в восьмом туре грозненцы прервали серию, неожиданно обыграв в Москве ЦСКА. В дальнейшем "Ахмат" чередовал достаточно удачные игры с провальными. Ничью с "Локомотивом" и победу над "Рубином" можно занести в актив, однако вместе с этим "Ахмат" терял очки в Хабаровске и проигрывал "Тосно". Клуб очень нестабилен, впрочем, как и его сегодняшний соперник.

"Спартак" также чередует успешные матчи и  откровенные провалы. Команда очень часто пропускает в концовках, будто выключаясь в последние 10-15 минут, также москвичи не могут победить в гостях. В этом сезоне выиграть на чужом поле удалось только у "Кубани", но это был Кубок России против клуба из ФНЛ. В РФПЛ же в шести играх удалось добыть только четыре очка. В Лиге чемпионов также победить не удалось.

 С такой ужасной игрой в гостях претендовать на высокие места очень сложно. Такие примеры можно пересчитать по пальцам, из самого свежего можно вспомнить "Севилью" в сезоне 2015/2016, которая в гостях набрала девять очков (10 поражений и 9 ничьих – 19 показатель среди всех команд), но в итоге заняла седьмое место, которое давало право на выход в Лигу Европы. Севильцы же в том году выиграли этот турнир и в итоге в следующем сезоне играли в Лиге чемпионов. Повторить этот трюк "Спартаку" будет сложно, не выиграть хотя бы один из 15 матчей – это нужно еще постараться, хотя случиться может всякое. На данный момент "Спартак" идет по графику "Севильи",  в Лигу Европы он может попасть даже без гостевых побед, так как конкуренты постоянно допускают осечки. В то же время, о Лиге чемпионов с такой игрой мечтать не приходится, а ведь именно попадание в топ-3 является главной целью команды в текущем сезоне.

Интересные факты противостояния:

В прошлом сезоне "Спартак" выиграл в Грозном 0:1, а на своем поле – 3:0.

Команды провели между собой 21 очную встречу: 11 побед у "Спартака", 6 – у "Ахмата", трижды была зафиксирована ничья.

До прошлогодней победы "Спартак" не выигрывал в Грозном с 2011 года.

В чемпионате России команды никогда не играли в Грозном вничью.

Ориентировочные составы:

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Анхель, Мохаммади, Митришев, Исмаэл, Бериша, Лео, Садаев.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Пашалич, Роша, Адриано.

Прогноз на матч:

"Спартак" не может победить в гостях, а "Ахмат" славится именно хорошей игрой на своем стадионе, но при этом в последнее время очень нестабилен. Вполне реальна ничья, которая может стать первой между командами в Грозном, ранее соперники делили очки в чемпионате России только в Москве.

Букмекеры предлагают на победу "Спартака" коэффициент 2.40, на "Ахмат" – 3.20, на ничью – 3.40.

Вячеслав Горбачев

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1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Ахмат 13 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Уфа 12 14
11 Рубин 12 14
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