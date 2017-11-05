В ожидании победы: "Зенит" постарается прервать неудачную серию в матче с "Рубином"

"Рубин" – "Зенит"

Стадион: "Казань-Арена"

Начало матча: 19:00

Арбитр: Роман Галимов

Питерский "Зенит" в стартовом туре второго круга РФПЛ встретится с "Рубином". Команда Манчини на данный момент находится не в самом лучшем расположении духа. После победы 24 сентября в Краснодаре, сине-бело-голубые полностью провалили октябрь, набрав в четырех матчах только два очка.

В матче с "Анжи" удалось спасти ничью на последних минутах, затем последовало поражение от "Арсенала". В принципиальнейшем матче против ЦСКА забить ни одной из команд не удалось, а затем "Зенит" был разгромлен "Локомотивом" в Санкт-Петербурге. Питрецы растеряли свое преимущество и даже отпустили "железнодорожников" на три очка. Команда Семина пока неплохо справляется с тяжелым календарем, выиграв в последних играх у команд, претендующих на высокие места. Сегодня "Локомотив" встретится с ЦСКА, поэтому "Зенит" имеет шанс догнать конкурента в случае благоприятного развития событий.

"Рубин" в текущем сезоне лихорадит, команда располагается на десятом месте, с трудом набирая очки, при этом имея приличный состав. Курбана Бердыева все привыкли считать волшебником, но и ему требуется время, чтобы наладить игру, возможно также, что его второй приход в казанский клуб был ошибкой, его бывший клуб "Ростов" развалился, создать же по его подобию "Рубин" пока не удается. Болельщикам остается запастись терпением и ждать следующего сезона. В текущем чемпионате казанцам вряд ли что-то не светит. "Рубин" очень нестабилен, команда лишь на одно очко опережает находящийся в зоне стыков "Тосно", при этом аутсайдеры в последних матчах вгрызаются в каждое очко, чего нельзя сказать о казанцах. В последних семи поединках они выиграли только один раз у "мертвого" "Ростова", дома не побеждали с августа.

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга "Зенит" на последних минутах вырвал победу со счетом 2:1 благодаря голу Дриусси.

Команды провели между собой 34 игры: 16 побед у "Зенита" , 9 – у "Рубина", еще 9 раз была зафиксирована ничья.

"Рубин" не может обыграть "Зенит" с 2013 года (восемь игр: семь поражений и одна ничья).

Ориентировочные составы:

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Кудряшов, М'Вила, Камболов, Оздоев, Канунников, Азмун.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес, Краневиттер, Ерохин, Ригони, Кокорин, Полоз.

Прогноз на матч

"Зениту" обязательно нужно побеждать, разобранный "Рубин" – подходящий соперник для питерцев. Вряд ли команда Манчини уверенно победит в Казани, но все же три очка набирать должна.

Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 2.20, на "Рубин" – 4.00, на ничью – 3.10.

Вячеслав Горбачев

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