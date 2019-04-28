В ожидании трансферного окна: почему европейский клубы выбирают Николя Пепе в качестве главного варианта для усиления атаки?

"Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и еще множество топ-клубов контактировали с представителями Николя Пепе – человека, который своими действиями тянет "Лилль" обратно в Лигу Чемпионов – по поводу дальнейшего сотрудничества. Мы объясняем почему так происходит.

60-секундная история

Один хороший сезон может быть счастливой случайностью, а вот удачных игровых года кряду предполагают, что игрок имеет огромный потенциал, чтобы постоянно стремится к чему-то большему – будь то развитие или трофеи. В этом плане Николя Пепе действительно особенный. Рядом с его фамилией никогда не упоминаются суммы меньше 70 млн евро (хотя Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро), а топ-клубы со в сей Европы практически сходят с ума. Ежедневно в информационном пространстве появляются различные новости об интересе со стороны "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуля", ПСЖ и "Баварии". "Лилль" удивил всех, взобравшись на второе место чемпионата Франции в текущем сезоне. Это означает, что клуб Галтье действительно сильнее всех, так как ПСЖ привыкли считать клубом из параллельной в селенной, с которым можно конкурировать лишь в том случае, когда ты "Монако" с не менее звездным (с точки зрения исторической ретроспективы) составом. 23-летний Пепе исполняет роль "фронтмена" в стане "догов". В прошлом году "Лилль" фактически чудом не вылетел, но даже тогда Пепе отметился 13 голами и 6 голевыми передачами. Сейчас на счету Пепе 19 голов и 11 ассистов, и он является одним из немногих европейских игроков, которые достигли двухзначных цифр обеих характеристиках.

Почему тебе нужно о нем знать?

На данный момент Пепе находится на 6 месте в рейтинге лучших игроков сезона по версии L’Equipe, и имеет очень хорошие шансы войти в четверку лучших футболистов сезона во Франции. Ивуариец буквально расцветает в тройке нападения вместе с двумя Джонатанами – Бамба и Иконе. Темп и точность движений этого трио на чужой половине поля делает "Лилль" одной из самых интересных и восхитительных команд в Лиге 1.

Сильные стороны

Чаще всего Николя Пепе располагается на правом фланге атаки, пуская в ход свою ведущую левую ногу. Он очень быстрый, хорошо передвигается как с мячом, так и без него, очень хорошо удерживает игровой снаряд у себя, обыгрывая сразу несколько футболистов "в трамвайном проходе", а также одинаково хорош в таких аспектах, как "создание возможностей для партнеров" и "реализация возможностей, созданных партнерами". Николя Пепе нельзя назвать "грозой аутсайдеров", который не ничего не может сделать, когда речь идет о матчах с сильными командами, ведь по ходу сезона он смог отметится в воротах ПСЖ, "Лиона" и "Марселя". Чтобы увидеть, на что способен это парень, просто найдите в Google его голы в ворота "Ниццы" (февраль 2019 года) и "Сент-Этьена" (март 2019 года). Несмотря на то, что Пепе любит играть по всей ширине поля, его способности "завершителя атак" дают повод порассуждать, что в будущем он может быть эффективным на позиции форварда. Сроки, в течении которых Пепе оказывается за спинами защитников, являются просто невероятно короткими, а, оказавшись один на один с голкипером, ивуарийский нападающий сохраняет голову свежей и холодной, не допуская эмоциональный решений просто ударить посильнее.

Слабые стороны

Расхваливая Николя Пепе, стоит отметить тот факт, что 8 из 19 голов в текущем сезоне нападающий забил с пенальти. Если убрать их его статистики все удары с одиннадцатиметровой отметки, то окажется, что в среднем футболист "Лилля" забивает не каждые 155 минут, а каждые 268 минут, то есть реже, чем раз в 4 матча. Его также часто обвиняют в неосторожности и даже безразличности к игре, но последние полтора сезона очень четко показали, что подобные явления – это, скорее, ошибки прошлого (или, если угодно, дела прошлых дней) для нападающего, которому скоро стукнет 24 года.

А вы знали?

Николя Пепе довольно существенно отставал в развитии. Даже после того, как он прошел много уровней молодежного футбола, его наотрез отказывались замечать. Свой первый матч на высоком уровне Пепе провел лишь когда ему исполнилось 21 год. Его игра в составе "Анже" заставила "Лилль" выложить за игрока 11 миллионов евро – сейчас эта сделка кажется очень выгодной. "Доги" отклонили 30-миллионное предложение от "Лиона" в последний день летнего трансферного окна. С точки зрения исторической ретроспективы, отказ продавать Николя Пепе до текущего сезона выглядит одним из лучших решений клуба за последнее десятилетие.

Что дальше?

"Лиллю" суждено сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, и нет никаких сомнений, что боссы "догов" будут изо всех сил бороться за сохранение своего главного исполнителя. Очевидно, что они будут запрашивать за Пепе не менее 70 млн евро. Именно столько стоял Лемар, когда уезжал из "Монако" в "Атлетико", и если смотреть на статистику, то за последние два сезона Пепе был более эффективным, чем его более статусный французский коллега.

Главный тренер "Лилля" Кристоф Галтье однажды заметил: "Он [Пепе] не нуждается в еще одном промежуточном этапе перед тем, как занять ведущее место в клубе уровня Лиги Чемпионов. Он может легко влиться в этот уровень и обеспечить клубу очень хороший сезон. Такой, какой он сейчас обеспечивает нам".

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.