В ожидании жеребьевки: 5 главных итогов группового этапа Лиги Чемпионов

Сегодня пройдет жеребьевка первых раундов плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы. В честь этого мы решили подвести некие итоги группового этапа самого престижного клубного турнира мира, чтобы понимать, чего ждать от главных команд Европы в дальнейшем.

"Бавария" – главный претендент на победу в Лиге Чемпионов

Действующий победитель турнира ни на йоту не стал слабее. Победа не расслабила Баварию, и прямо сейчас команда Ханси Флика выглядит фаворитом нынешней Лиги Чемпионов. Группа у мюнхенцев была не самая сложная, но не потерпеть ни одного поражения в двух матчах против "Атлетико" дорогого стоит. Особенно это касается второго матча, где немцы дали возможность сыграть молодежи и резервистам. Значит, в "Баварии" хватает глубины состава для новых свершений. Заметьте, результаты команды позволяют не вспоминать, что Роберт Левандовски пока не напоминает ту голевую машину, которую мы видели в прошлом сезоне. Да, поляк забил три гола в четырех матчах, но год назад мы видели 10 мячей в 5 встречах. Мюллер, Коман, Киммих, Горецка и Гнабри готовы и берут на себя ответственность за результат, когда это нужно. Ханс-Дитер Флик может быть довольным, ведь его детище уже сейчас выглядит очень убедительно. В то же время у "Баварии" заметный потенциал к улучшению исключительно благодаря внутренним резервам. Есть все основания ожидать, что весной мюнхенцы наберут лучшую форму и будут внушать страх любому сопернику.

Рамос = "Реал"

Уже после жеребьевки у Зинедина Зидана было много причин для переживаний – "Реал" попал в "квартет смерти". Однако в реальности проблемы возникли там, где их никто не ждал – мадридцы дважды уступили Шахтеру. "Итоговое" первое место не должно вводить в заблуждение. "Реал" находится в кризисе, и только катастрофа "Интера" спасла Мадрид от позора. Ладно, не только это! Серхио Рамос своей игрой доказывает, что Флорентино Перес должен продлить контракт со своим капитаном на любых условиях и на тот срок, который назовет сам игрок. Более важной фигуры в команде просто нет. Осенью Рамос не всегда был доступен из-за травм. Матчи с ним и без него ярко продемонстрировали зависимость команды от 34-летнего испанца. Со своим капитаном "Реал" похож на гранда, который может обыграть любого. Без Рамоса, такое впечатление, что все остальные игроки "сливочных" становятся менее искусными. Такие вещи трудно описать рационально, но если вы видели более 5 матчей "Реала" в этом сезоне, то безусловно все понимаете.

Месси исчерпал себя в "Барселоне"

Летом фанаты "Барселоны" радовались, что Месси никуда не ушел. За каких-то три месяца настроения сильно изменились. Сам Лео своего решения не изменил, а его игра похожа на то, что аргентинец просто "отбывает номер". В Лиге Чемпионов "Барса" начинала мощно, обыграв "Ювентус" и не почувствовав проблем с "Динамо" и "Ференцварошом". Позже выяснилось, что за это Куман должен благодарить Ансуи Фати. После травмы испанца легкость в игру каталонцев будто испарилась. Месси в нынешнем сезоне не провел ни одного яркого матча. Похоже, у него действительно нет мотивации играть за эту команду. Даже очная дуэль против Роналду не смогла оживить в нем пыл к борьбе. Однако хуже всего то, что сейчас "Барса" действительно выглядит лучше, когда Месси нет на поле. "Сине-гранатовые" впервые с 2007 года не смогли выиграть свою группу ЛЧ.

"Манчестер Юнайтед" становится богатым, но неудачником

В АПЛ Сульшер заслужил статус кошмара для авторитетов. Норвежец умеет нивелировать силу более статусных команд и получить неожиданный результат. Все бы ничего, но мы говорим о "Манчестер Юнайтед". Такой команде не подходит звание андердога. В Лиге Чемпионов все та же история. Пока от МЮ ничего не ждали, команда сенсационно прибила ПСЖ и "Лейпциг". Казалось, плей-офф уже в кармане, но случился выезд в Стамбул. В последних двух матчах было достаточно набрать одно очко – манкунианцы без шансов проиграли. "Манчестер Юнайтед" действительно становится клубом, который бездарно использует свой потенциал. Одно дело декларировать высокие прибыли, совсем другое – добиваться успеха на футбольном поле. Похоже, руководство не беспокоят спортивные неудачи, пока все в порядке с финансами.

Роналду получил идеального партнера в "Ювентусе"

Во что играет "Ювентус" Андреа Пирло, до сих пор загадка. Молодому аленатторе повезло начать тренерскую карьеру в таком коллективе, который позволяет маскировать ошибки наставника. Сейчас главным достижением наставника "бьянконери" можно назвать трансфер Мораты. Говорят, Пирло лично лоббировал кандидатуру испанца. Не секрет, что делить поле с Роналду способен не каждый форвард. Маурицио Сарри так и не смог "вписать" в схемы Дибалу, а Пирло вообще преимущественно держит аргентинца в запасе. Это и неудивительно, учитывая взаимодействие Мораты и Роналду. Альваро легко согласился на роль "второй скрипки", и делает это замечательно. Пока Роналду лечился от коронавируса, Мората тянул на себе команду, а после возвращения Криштиану сформировал с ним идеальный дуэт. Футбольного интеллекта Альваро хватает, чтобы создавать пространство для португальца и помогать отвлекать соперника. Это еще не та магия, которая была в "Реале" с Бензема, но начало просто блестящее. Будет интересно посмотреть на все это в плей-офф с более сильными соперниками.