В Панаме объявили выходной из-за выходы команды на ЧМ

Президент Панамы Хуан-Карлос Варела объявил в стране выходной день в связи с выходом национальной команды на Чемпионат Мира.

Напомним, что панамская команда впервые в своей истории сыграет в основной части мирового первенства.

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