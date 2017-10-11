В Панаме объявили выходной из-за выходы команды на ЧМ

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В Панаме объявили выходной из-за выходы команды на ЧМПрезидент Панамы Хуан-Карлос Варела объявил в стране выходной день в связи с выходом национальной команды на Чемпионат Мира.

Напомним, что панамская команда впервые в своей истории сыграет в основной части мирового первенства.

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