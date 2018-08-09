В ПАОКе сделали официальное заявление о конфликте между фанатами и российскими журналистами



Член правления ПАОКа Любош Михел рассказал свою версию о том, что произошло между фанатами клуба и российскими журналистами.

"Ни в рапорте делегата УЕФА, ни в полицейских рапортах ничего не зафиксировано. Не понимаю, почему российская пресса пишет, что в Салониках был ад, но никто не пишет, что была отличная игра, потрясающая атмосфера.

Журналистам не стоило провоцировать людей, возможно, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Тем более, показывать им fuck you. Должна же быть какая-то этика журналистская/ Мы не хотим особенно комментировать такие вещи, потому что через пару дней все забудется. А так – только нагнетать обстановку перед ответным матчем", – приводят слова Михела российские СМИ.

Напомним, что до и по ходу матча со "Спартаком" (3:2) фанаты ПАОКа врывались в ложу прессы, избивали журналистов и отбирали у них ценные вещи.

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