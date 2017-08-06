В Париже Неймар будет жить в отеле

Новоиспеченный форвард французского ПСЖ Неймар определился со своим местом жительства в новом городе.

Как информирует ActuFoot, первое время 25-летний нападающий будет жить в отеле "Ройал Монсо", где ранее уже поселился другой новичок "красно-синих" Дани Алвес. На постоянное место жительства в городе бразилец переберется, когда он приобретет себе дом в Париже.

Напомним, Неймар может пропустить следующий матч ПСЖ против "Генгама". | soccernews.ru