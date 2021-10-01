В Париже ограбили гостиницу, в которой живёт Месси

2 Теги псжлионель месси

В Париже ограбили гостиницу, в которой живёт Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Пятизвёздочная парижская гостиница Le Royal Monceau подверглась атаке грабителей, пишет The Sun.

По сведениям издания, преступники проникли в здание, спустившись с крыши на балкон с незапертой дверью.

В результате были ограблены четыре номера. У постояльцев пропали драгоценности и деньги.

Стоит отметить, что в этом отеле живёт нападающий ПСЖ Лионель Месси. Его имущество не пострадало. В ближайшее время аргентинец с семьей переедет в свой дом.

Не пропустите: Фердинанд о том, что Месси лег под стенку: "Это неуважение". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Это явно был гелевый... Причем он туда явился пешком... Машину оставил на заправке... Без бензина не поедешь... Хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лео не просто так туда заехал на временной основе!У него есть своя банда и Месси выступает в ней наводчиком на драгоценности!Мда...Alles Paris!

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