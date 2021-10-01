В Париже ограбили гостиницу, в которой живёт Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Пятизвёздочная парижская гостиница Le Royal Monceau подверглась атаке грабителей, пишет The Sun.

По сведениям издания, преступники проникли в здание, спустившись с крыши на балкон с незапертой дверью.

В результате были ограблены четыре номера. У постояльцев пропали драгоценности и деньги.

Стоит отметить, что в этом отеле живёт нападающий ПСЖ Лионель Месси. Его имущество не пострадало. В ближайшее время аргентинец с семьей переедет в свой дом.

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