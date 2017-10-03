В Париже перед матчем ПСЖ был предотвращён теракт

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В Париже перед матчем ПСЖ был предотвращён теракт

В Париже перед воскресным матчем между ПСЖ и "Бордо" полиция предотвратила теракт, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, возле стадиона правоохранители обнаружили самодельную бомбу, представляющую собой четыре газовых баллона, политых бензином.

Напомним, что Париж уже становился целью террористов во время футбольного события - в 2015 году произошла серия терактов около стадиона "Стад де Франс", где проходил матч между сборными Франции и Германии.

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