В Париже произошли погромы после финала ЛЧ. Более 80 человек задержаны

Фанаты ПСЖ болезненно восприняли поражение команды от "Баварии" в финальном матче Лиги Чемпионов.

Свою агрессию радикально настроенные болельщики решили продемонстрировать на улицах Парижа. От их действий пострадали магазины, автомобили и многое другое.

Полиция разогнала хулиганов, применяя дубинки и слезоточивый газ. В итоге были задержаны 83 человека.

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