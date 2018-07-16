В Париже прошли массовые беспорядки после победы Франции на ЧМ-2018

В Париже прошли массовые празднования победы сборной Франции на ЧМ-2018, в ходе которых возникли столкновения между полицией и фанатами.

Хулиганы разбивали витрины магазинов и пытались проникнуть в супермаркет, чтобы раздобыть алкоголь.

Полиция применила слезоточивый газ.

В воскресенье сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию - 4:2 и стала чемпионом мира.

Coupe du monde: pillage et affrontement avec les forces de l'ordre en marge de la fête sur les Champs-Elysées pic.twitter.com/Dj24B0Hnzx — BFMTV (@BFMTV) 15 июля 2018 г.

Напомним, Канте из-за своей застенчивости побоялся просить у партнеров по сборной подержать Кубок мира. | soccernews.ru