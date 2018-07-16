В Париже шесть станций метро переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018

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В Париже шесть станций метро переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018

В Париже шесть станций метро временно переименовали в честь победы сборной Франции на Чемпионате Мира 2018 года.

Как сообщает пресс-служба автономного управления городского транспорта Парижа, одна из станций получила имя вратаря и капитана "трёхцветных" Уго Льориса, а ещё две - главного тренера национальной команды Дидье Дешама.

Кроме того, станции были переименованы в честь появления второй звезды на логотипе сборной. Ещё одна своим названием благодарит команду за победу на мундиале.

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