В Париже все по-прежнему: ПСЖ отправил 6 мячей в ворота "Бордо"

В восьмом туре французской Лиги 1 "Бордо" пожаловал в гости к лидеру чемпионата – "Пари Сен-Жермен". Несмотря на то, что "жирондинцы" показывают в этом сезоне очень качественный футбол и по праву занимают третью строчку в турнирной таблице, фаворитом матча был ПСЖ. Букмекеры просто не верили в успех гостевой команды, ведь пару дней назад сама "Бавария" получила три безответных гола на этом же стадионе. С другой стороны, на "Бордо" не оказывалось никакого давления, так что они могли спокойно играть в свой футбол, а ведь пару оплошностей ПСЖ позволяет себе пактически в каждом матче.

Очень мощно начали матч парижане, и вскоре в ворота "Бордо" начал залетать один гол за другим. Сначала хозяева заработали право на опасный штрафной вблизи владений Костиля, к мячу подошел Неймар, который великолепным ударом метров с 25-ти положил мяч в девятку – 1:0. Через шесть минут Мбаппе, находясь у края штрафной, сыграл в центр на Неймара, бразилец немного продвинулся вперед и филигранным пасом вывел Кавани один на один с голкипером, а Эдинсон спокойно протолкнул мяч в угол ворот гостей – 2:0.

По истечении двадцати минут матча счет стал разгромным: после прострела с левого фланга Мбаппе то ли не попал по мячу, то ли специально его пропустил таким образом дальше, а в центре штрафной оказался Менье, который вколоти мяч в сетку – 3:0. Но через десять минут гости неожиданно отыграли один гол: Лерагер был первым на подборе после неудачного выноса парижан, накрутил он защитников перед чужой штрафной и отдал проникающий пас на Превиля, тот сам бить не стал, выкатив мяч Санкаре на пустые ворота – 3:1.

На какое-то время игра успокоилась, однако концовка тайма получилась просто невероятной. Сначала команды обменялись опасными ударами Камано и Мбаппе – оба не достигли цели, а затем в ворота "Бордо" был назначен пенальти за игру рукой Отавио. Наверно, уже главная интрига матча закончилась тем, что к мячу подошел Неймар и спокойно переиграл голкипера – 4:1. А на последней минуте в результате контратаки Мбаппе оказался с мячом перед чужой штрафной, после чего парашютом закинул мяч на левый край Дракслеру, а немец в касание слету пробил Костиля – 5:1.

Второй тайм начался определенно поспокойнее, команды никуда не торопились, ведь исход матча был уже предрешен. Однако голы в этом матче не заканчивались: в безобидной ситуации ошиблись "жирондинцы" в центре поля, позволив Дракслеру отобрать мяч, немец продвинулся к штрафной и разрезающей передачей вывел Мбаппе один на один с голкипером, а француз сделал счет 6:1.

В середине второй половины Неймар заработал право на штрафной в опасной близости ворот Костиля. Бразилец уступил право исполнить стандарт Ди Марии, но после удара аргентинца мяч пролетел над крестовиной. Футболисты "Бордо" также не отсиживались в обороне, пытаясь забить хотя бы еще один гол, но не особо мотивированные защитники ПСЖ со всем справлялись.

В концовке матча ПСЖ забрал мяч под свой контроль, аккуратно перекатывая его без особого обострения. За 10 минут до конца матча Неймар решился на удар из-за пределов штрафной, но сфера пролетела рядом со штангой. Вскоре гости ответили опасным ударом со штрафного Отавио, но мяч, немного зацепив стойку ворот, вылетел за лицевую. За минуту до конца матча "Бордо" заработал пенальти – Менье сбил вышедшего на замену Кафу в своей штрафной. К мячу подошел Малком и пробил без шансов для Ареоля, установив окончательный счет в матче.

ПСЖ – "Бордо" 6:2

Голы: Неймар, 6 – 1:0, Кавани, 13 – 2:0, Менье, 21 – 3:0, Санкаре, 31 – 3:1, Неймар, 40, с пенальти – 4:1, Дракслер, 44 – 5:1, Мбаппе, 59 – 6:1, Малком, 90, с пенальти – 6:2.

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Берчиче, Менье, Кимпембе, Верратти (Нкунку, 82), Рабьо (Ло Сельсо, 72), Дракслер, Неймар, Кавани (Ди Мария, 63), Мбаппе.

"Бордо": Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали (Левчук, 34), Отавио, Санкаре, Тулалан, Малком, Лерагер, Камано (Кафу, 78), де Превиль (Менди, 57).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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