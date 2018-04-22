В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии
"Челси" – "Саутгемптон"
Стадион: "Уэмбли" (Лондон, Англия)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс)
Во втором полуфинале Кубка Англии на "Уэмбли" сойдутся "Челси" и "Саутгемптон". Буквально неделю назад обе команды встречались между собой в чемпионате и тогда волевую победу со счетом 3:2 праздновали "аристократы". Лондонцы выступают фаворитами и в предстоящем матче, однако кубковые противостояния могут быть непредсказуемы. Последний же поединок соперников в Кубке завершался печально для "Саутгемптона" (1:5). К слову, визави по финальному матчу уже известен. В субботу "Манчестер Юнайтед" был сильнее "Тоттенхэма".
В нынешнем сезоне "Челси" совсем не похож на себя прошлогоднего образца и его результаты ярко это доказывают. В чемпионате команда Антонио Конте сегодня идет только пятой и мало кто верит в то, что в четырех заключительных турах ее удастся отыграть 5 очков отставание от "Тоттенхэма". Досрочно "аристократы" вылетели и с Лиги Чемпионов, без шансов проиграв в 1/8 финала "Барселоне".
В минувший мид-уик "Челси" добыл вторую кряду победу на выезде, переиграв "Бернли" (2:1). Антонио Конте не скрывал своего удовлетворения от показанной лондонцами игры. Его подопечные продемонстрировали командный дух, чего не наблюдалось в недавних матчах.
У "Саутгемптона" проблемы еще большие, так как он серьезно рискует вылететь в Чемпионшип. На данный момент "святые" занимают опасную 18-ю позицию в Премьер-лиге и от спасения их отделяет 4 очка. Марк Хьюз, приступивший к своим обязанностям в середине марта текущего года, пытается реанимировать команду. Позитивные сдвиги в игре команды уже просматриваются. Она пробилась в полуфинал Кубка Англии. Лишь в последнем туре Премьер-лиги "Саутгемптону" удалось прервать серию из четырех поражений в чемпионате. "Святые" на выезде зацепились за ничью в поединке с потерявшим мотивацию "Лестером" (0:0). Вдали от дома команда переигрывала только откровенно слабых оппонентов.
После поражения от "Саутгемптона" в октябре 2015 года со счетом 1:3 "Челси" выиграл пять очных поединков кряду и теперь впервые может обыграть "святых" в шести встречах подряд. "Саутгемптон" проиграл пять из семи последних матчей на Уэмбли, выиграв только в финале Кубка Англии в 1976 году и в финале Кубка футбольной лиги в 2010 году.
Интересные факты противостояния "Челси" и "Саутгемптона":
"Челси" одерживал победу в пяти крайних матчах против "Саутгемптона"
В трех из четырех последних поединков "святые" пропускали по три мяча
"Аристократы" пропускают в 10 играх кряду
Последний раз "святые" и "пенсионеры" встречались в Кубке 5 января 2013 года и дальше прошел столичный клуб (5:1)
Неделю назад "Саутгемптон" проиграл лондонцам в чемпионате (2:3)
Ориентировочные составы на игру:
"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста, Канте, Фабрегас, Мозес, Азар, Виллиан, Мората.
"Саутгемптон": МакКарти – Беднарек, Йосида, Худт, Соареш, Ромеу, Хейбьерг, Бертранд, Тадич, Уорд-Праус, Лонг.
Прогноз на матч "Челси" – "Саутгемптон":
"Аристократы" постараются реабилитироваться за не очень удачно проведенный сезон. Подходят к важному поединку они в хорошем расположении духа. Справившись с крепким "Бернли", команда вернула себе психологическое равновесие. "Саутгемптону" в противостоянии с более квалифицированным оппонентом трудно будет найти контраргументы.
Букмекеры отдают "Челси" весомое преимущество: на победу лондонцев средний коэффициент составляет 1.50 баллов, в то время как успех гостей расценивается максимум в 6.00 баллов. На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 4.60 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25