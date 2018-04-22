В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

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В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

"Челси" – "Саутгемптон"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон, Англия)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс)

Во втором полуфинале Кубка Англии на "Уэмбли" сойдутся "Челси" и "Саутгемптон". Буквально неделю назад обе команды встречались между собой в чемпионате и тогда волевую победу со счетом 3:2 праздновали "аристократы". Лондонцы выступают фаворитами и в предстоящем матче, однако кубковые противостояния могут быть непредсказуемы. Последний же поединок соперников в Кубке завершался печально для "Саутгемптона" (1:5). К слову, визави по финальному матчу уже известен. В субботу "Манчестер Юнайтед" был сильнее "Тоттенхэма".

В нынешнем сезоне "Челси" совсем не похож на себя прошлогоднего образца и его результаты ярко это доказывают. В чемпионате команда Антонио Конте сегодня идет только пятой и мало кто верит в то, что в четырех заключительных турах ее удастся отыграть 5 очков отставание от "Тоттенхэма". Досрочно "аристократы" вылетели и с Лиги Чемпионов, без шансов проиграв в 1/8 финала "Барселоне".

В минувший мид-уик "Челси" добыл вторую кряду победу на выезде, переиграв "Бернли" (2:1). Антонио Конте не скрывал своего удовлетворения от показанной лондонцами игры. Его подопечные продемонстрировали командный дух, чего не наблюдалось в недавних матчах. 

У "Саутгемптона" проблемы еще большие, так как он серьезно рискует вылететь в Чемпионшип. На данный момент "святые" занимают опасную 18-ю позицию в Премьер-лиге и от спасения их отделяет 4 очка. Марк Хьюз, приступивший к своим обязанностям в середине марта текущего года, пытается реанимировать команду. Позитивные сдвиги в игре команды уже просматриваются. Она пробилась в полуфинал Кубка Англии. Лишь в последнем туре Премьер-лиги "Саутгемптону" удалось прервать серию из четырех поражений в чемпионате. "Святые" на выезде зацепились за ничью в поединке с потерявшим мотивацию "Лестером" (0:0). Вдали от дома команда переигрывала только откровенно слабых оппонентов.

После поражения от "Саутгемптона" в октябре 2015 года со счетом 1:3 "Челси" выиграл пять очных поединков кряду и теперь впервые может обыграть "святых" в шести встречах подряд. "Саутгемптон" проиграл пять из семи последних матчей на Уэмбли, выиграв только в финале Кубка Англии в 1976 году и в финале Кубка футбольной лиги в 2010 году.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Саутгемптона":

"Челси" одерживал победу в пяти крайних матчах против "Саутгемптона"

В трех из четырех последних поединков "святые" пропускали по три мяча

"Аристократы" пропускают в 10 играх кряду  

Последний раз "святые" и "пенсионеры" встречались в Кубке 5 января 2013 года и дальше прошел столичный клуб (5:1)

Неделю назад "Саутгемптон" проиграл лондонцам в чемпионате (2:3)

Ориентировочные составы на игру:

"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста, Канте, Фабрегас, Мозес, Азар, Виллиан, Мората.

"Саутгемптон": МакКарти – Беднарек, Йосида, Худт, Соареш, Ромеу, Хейбьерг, Бертранд, Тадич, Уорд-Праус, Лонг.

Прогноз на матч "Челси" – "Саутгемптон":

"Аристократы" постараются реабилитироваться за не очень удачно проведенный сезон. Подходят к важному поединку они в хорошем расположении духа. Справившись с крепким "Бернли", команда вернула себе психологическое равновесие. "Саутгемптону" в противостоянии с более квалифицированным оппонентом трудно будет найти контраргументы.     

Букмекеры отдают "Челси" весомое преимущество: на победу лондонцев средний коэффициент составляет 1.50 баллов, в то время как успех гостей расценивается максимум в 6.00 баллов. На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 4.60 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
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