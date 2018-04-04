В перенесенном матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" навестит "Крылья Советов"

"Крылья Советов" – "Спартак"

Стадион: "Металлург" (Самара)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Владимир Москалев (Воронеж)

В то время, когда большинство болельщицкого внимания направлено на громкие матчи в плей-офф Лиги Чемпионов, жители прекрасного города Самара посреди недели имеют возможность посмотреть футбол воочию. В рамках перенесенного матча четвертьфинала Кубка России в гости к местным "Крыльям Советов" приедет "Спартак". Поединок должен был состояться еще в конце зимы, но тогда серьезно подвела погода и матч буквально за пол часа до его начала пришлось отменить. Эта история наделала много шума и вызвала бурю негодования со всех сторон, потому как билеты уже были проданы, стартовые составы объявлены и куча работы, как оказалось, было сделано просто впустую.

На первый взгляд может показаться, что интриги никакой не существует, и что победитель в этой паре предрешен. Но не так все однозначно, если хотя бы вспомнить поединок этих команд в прошлом сезоне. Тогда "Крылья Советов" просто вдребезги разбили будущего чемпиона, победив со счетом 4:0. Кроме того, подопечные Андрея Тихонова уже в текущем розыгрыше имеют положительный опыт сражений с представителями РФПЛ. На стадии 1/16 финала самарцы выбили лидера высшей лиги "Локомотив", а в 1/8 – оставили за бортом турнира "Рубин" Курбана Бердыева.

У "Спартака" были куда более слабые соперники. Сначала ребята Массимо Карреры на выезде справились с "Кубанью", а затем в фестивальном матче на "Открытие Арене" переиграли своих тезок с Нальчика.

Интересные факты противостояния "Крыльев Советов" и "Спартака":

"Крылья Советов" и "Спартак" ни разу не встречались в рамках Кубка России.

Последний матч между командами в Самаре завершился настоящим разгромом столичного клуба. "Крылья" нанесли самое крупное поражение "спартаковцам" в их прошлогоднем чемпионском сезоне – 4:0.

Лучшее достижение "Крыльев Советов" в Кубке России – выход в финал. В 2004 году в решающем поединке самарцы с минимальным счетом уступили грозненскому "Тереку".

"Спартак" является трехкратным обладателем Кубка России. Правда, в последний раз "красно-белым" титул покорялся в 2003. Тогда благодаря единственному голу Егора Титова москвичи взяли верх над "Ростовом".

Ориентировочные составы на игру:

Крылья Советов: Конюхов, Зотов, Таранов, Надсон, Ятченко, Бурлак, Башкиров, Чочиев, Ланин, Самодин, Корниленко

Спартак: Селихов, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Пашалич, Максимович, Зобнин, Самедов, Л. Адриано

Прогноз на матч "Крылья Советов" – "Спартак":

Естественно, "Спартак" является фаворитом в этой встречи, как, собственно, и во всем турнире, но с другой стороны, коэффициент 1.8 на победу "красно-белых" говорит о том, что всезнающие букмекеры не столь уверены в команде Массимо Карреры.

Победа "Крыльев Советов" в среднем оценивается в 4.5.

Богдан Архипенко

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