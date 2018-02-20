В перенесенном матче 24-го тура Лиги 1 "Труа" сыграл вничью с "Дижоном"

В перенесенном матче 24-го тура французской Лиги 1 "Труа" на своем поле сыграл вничью с "Дижоном".

"Труа" - "Дижон" - 0:0

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