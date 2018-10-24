В перенесенном матче 3-го тура Ла Лиги "Райо Вальекано" поделил очки с "Атлетиком" (видео голов)

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В перенесенном матче 3-го тура Ла Лиги "Райо Вальекано" поделил очки с "Атлетиком" (видео голов)В перенесенном матче 3-го тура Ла Лиги "Райо Вальекано" на своем поле сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао.

"Райо Вальекано" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Позо, 23 - 1:0, Муниаин, 66 - 1:1.

"Райо Вальекано": Альберто Гарсия, Адвинкула, Амат, Гальвес, Морено, Позо (Алегриа, 73), Комесана, Имбула, Эмбарба (Бебе, 90), Де Томас, Какута (Альваро Гарсия, 61).

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос (Капа, 76), Ноласкоаин, Мартинес, Берчише, Муниаин, Д. Гарсия, Лопес, Сусаета, Адурис, Уильямс (Р. Гарсия, 46).

Гол Позо:

Гол Муниаина:

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