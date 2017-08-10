В перерыве матча "Ахмат" - "Краснодар" произошла драка

В перерыве матча пятого тура чемпионата России между "Ахматом" и "Краснодаром" между игроками обеих команд произошла драка.

Причиной конфликта стало поведение хавбека "быков" Павла Мамаева, который назвал защитника грозненской команды Родолфо "обезьяной".

Напомним, что матч завершился победой "Краснодара" со счётом 3:2. | http://soccernews.ru