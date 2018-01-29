В перерыве матча против "Алавеса" Месси призывал Вальверде заменить двух игроков

Теги барселонаалавесэрнесто вальверделионель месси

В перерыве матча против "Алавеса" Месси призывал Вальверде заменить двух игроковВ перерыве вчерашнего матча Ла Лиги против "Алавеса" ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси призывал главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде произвести сразу две замены в составе.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний аргентинец ратовал за то, чтобы крайних защитников Нелсона Семеду и Люку Диня сменили основные игроки "сине-гранатовых" на этой позиции Серхи Роберто и Жорди Альба соответственно.

Напомним, после первого тайма "Барса" уступала "Алавесу" со счетом 0:1. Во второй половине игры, когда на поле таки появились Роберто и Альба каталонский гранд сумел забить два мяча сопернику и заработать три очка.

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