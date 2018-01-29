В перерыве матча против "Алавеса" Месси призывал Вальверде заменить двух игроков

В перерыве вчерашнего матча Ла Лиги против "Алавеса" ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси призывал главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде произвести сразу две замены в составе.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний аргентинец ратовал за то, чтобы крайних защитников Нелсона Семеду и Люку Диня сменили основные игроки "сине-гранатовых" на этой позиции Серхи Роберто и Жорди Альба соответственно.

Напомним, после первого тайма "Барса" уступала "Алавесу" со счетом 0:1. Во второй половине игры, когда на поле таки появились Роберто и Альба каталонский гранд сумел забить два мяча сопернику и заработать три очка.

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