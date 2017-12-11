В перерыве матча с "Вильярреалом" Месси раскритиковал своих партнеров по команде

В перерыве вчерашнего матча Ла Лиги против "Вильярреала" ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси раскритиковал своих партнеров по команде.

Так, по сведениям испанской прессы, по окончанию первой половины встречи аргентинец, едва войдя в подтрибунное помещение "Эль-Мадригал", на повышенных тонах призвал своих одноклубников увеличить скорости, дабы добиться положительного результата.

Напомним, "Барселона" выиграла у "Вильярреала" со счетом 2:0. | soccernews.ru