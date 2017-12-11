В перерыве матча с "Вильярреалом" Месси раскритиковал своих партнеров по команде

Теги лионель мессибарселонавильярреал

В перерыве матча с "Вильярреалом" Месси раскритиковал своих партнеров по командеВ перерыве вчерашнего матча Ла Лиги против "Вильярреала" ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси раскритиковал своих партнеров по команде.

Так, по сведениям испанской прессы, по окончанию первой половины встречи аргентинец, едва войдя в подтрибунное помещение "Эль-Мадригал", на повышенных тонах призвал своих одноклубников увеличить скорости, дабы добиться положительного результата.

Напомним, "Барселона" выиграла у "Вильярреала" со счетом 2:0. | soccernews.ru

комментарии
Евгений

Чем он раскритиковал то своих партнеров? Тем, что призвал увеличить скорости?

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АнтиКОНЬ

Ну и правильно сделал, cработало же!!!

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