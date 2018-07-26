В перерыве матча "Уфа" - "Домжале" состоялась стычка между тренерами соперничающих команд

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В перерыве матча "Уфа" - "Домжале" состоялась стычка между тренерами соперничающих командВ перерыве матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между "Уфой" и словенским "Домжале" состоялась стычка между тренерами соперничающих команд.

Напомним, сам матч завершился нулевой ничьей. | soccernews.ru

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