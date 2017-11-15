В Перу объявят дополнительный выходной, если сборная этой страны попадет на ЧМ-2018

Министерство труда Перу пообещало сделать выходной в стране по случаю выхода сборной в финальный турнир ЧМ-2018.

Ожидается, что выходным днем будет назначен четверг, 16 ноября.

Напомним, что в ночь на четверг перуанцы сыграют ответный стыковой матч с Новой Зеландией. В первой стыковой игре квалификации команда Перу сыграла в гостях вничью с Новой Зеландией (0:0).

Последний раз южноамериканцы играли в финальном турнире ЧМ в 1982 году.

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