В Перу объявят дополнительный выходной, если сборная этой страны попадет на ЧМ-2018

Теги перуновая зеландия

В Перу объявят дополнительный выходной, если сборная этой страны попадет на ЧМ-2018Министерство труда Перу пообещало сделать выходной в стране по случаю выхода сборной в финальный турнир ЧМ-2018.

Ожидается, что выходным днем будет назначен четверг, 16 ноября.

Напомним, что в ночь на четверг перуанцы сыграют ответный стыковой матч с Новой Зеландией. В первой стыковой игре квалификации команда Перу сыграла в гостях вничью с Новой Зеландией (0:0).

Последний раз южноамериканцы играли в финальном турнире ЧМ в 1982 году.  

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Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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