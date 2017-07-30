В первом Эль Класико нового сезона "Барселона" взяла верх над "Реалом"

В ночь на воскресенье за океаном состоялось первое Эль Класико нового сезона. Встреча мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" носила статус товарищеской. Но уместно ли говорить о статусе поединка, когда встречаются такие команды? Очный матч двух испанских грандов в рамках Международного кубка чемпионов вызвал огромнейший ажиотаж. По информации ряда СМИ, на игру в Майами болельщики обеих команд съехались с разных уголков мира. А цена билетов на матч достигала 4 тысячи долларов.

Забегая наперед, отметим, что поединок "Реала" и "Барселоны" оправдал ожидания любителей футбола. Командам удалось сделать шоу, при этом товарищеским статусом и не пахло.

Первые десять минут матча прошли с ощутимым перевесом каталонцев. Команда Эрнесто Вальверде буквально летала по полю, словно на крыльях, а "Реала" попросту не было видно. Создалось впечатление, что подопечные Зинедина Зидана забыли выйти на игру. Причем это касалось как игроков атаки, так и обороны. Не удивительно, что такая опытная команда как "Барселона" немедленно воспользовалась расхлябанностью соперника. С интервалом в три минуты каталонцы отличились дважды.

Первый момент случился на 4-й минуте. Бускетс вывел Месси к воротам и тот, пробивая в верхний угол, угодил в Варана. От защитника "сливочных" мяч оказался в сетке – 0:1. Вскоре "сине-гранатовым" удалось организовать еще один острейший выпад. Неймар промчался левым флангом, вырезал пас в центр на Суареса, а Луис откатил мяч под удар Ракитичу. Хлесткий выстрел хорвата заставил капитулировать Наваса во второй раз – 0:2. Прошло еще пару минут, и вот уже Суарес после розыгрыша штрафного, принял мяч на грудь и метров с 10-ти пробил по воротам – чуть неточно.

Казалось, после такого футбольного нокдауна "Реалу" потребуется немало времени, чтобы прийти в себя. Но на деле получилось все гораздо проще. Первый же выпад "бланкос" завершился ударом Ковачича из-под Пике в правый угол ворот Силлессена – 1:2. Гол Королевского клуба случился как нельзя вовремя. Ведь кто знает, как бы пошла игра в дальнейшем, если бы "Барселона" забила третий? А так "Реал" полностью выровнял игру и на исходе двадцати минут встречи мог сравнять счет. Бензема вывели слева к воротам, но после удара бразильца мяч едва не угодил в створ.

Точная копия этого удара удалась Неймару спустя 10 минут. Суарес пробежал по правой бровке, прострелил на левый край штрафной площади Неймару, тот обработал игровой снаряд, пробил по воротам, но мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги.

И все же еще один гол до перерыва зрители все же увидели. И забит он был в ворота Силлессена. После подачи углового с правого фланга, Пике проиграл борьбу Рамосу, Серхио выбил мяч за пределы штрафной площади, пошла быстрая атака "Реала", Асенсио убежал от Видаля, сыграл на Ковачича, тот сделал ответную передачу на ближнюю штангу, откуда Асенсио уверенно переправил мяч в ближний угол ворот – 2:2.

Вторая половина матча, как и первая, началась с атак "Барселоны". На 50-й минуте Неймар заработал штрафной около левой бровки и сам же вызвался исполнить навес. Пас получился идеальным – набежавший в штрафную Пике в одно касание переправил мяч в сетку – 2:3.

На волне успеха каталонцы имели еще ряд моментов увеличить преимущество в счете. Самый реальный шанс был у Неймара. Атаку из середины поля начал Месси, который выдал пас в разрез между защитниками, а Альба мяч пропустил и бразилец вывалился один на один с голкипером. Однако вышедший из ворот Навас смог помешать бразильцу забить четвертый мяч каталонцев.

"Реал" активизировался ближе к середине тайма. Команда Зинедина Зидана даже временно заставила каталонцев прижаться к своим воротам. Правда выгоды из этого "сливочные" не извлекли. Запомнился разве что проход Васкеса, который перед штрафной отпасовал на Себальоса. А тот пробил сильно, но рядом со штангой.

В целом же с уходом с поля ряда ведущих исполнителей в игре, обеих команд значительно уменьшилось красок. Команды доигрывали матч в обоюдных атаках, но в последних выпадах команд не суждено было состояться голу. Уж очень надежно в концовке матча отыграли оба голкипера.

Что ж, репетиция Суперкубка удалась! Сегодня победила "Барселона", которая, быть может, чуть лучше смотрелась в атаке. Однако главные игры еще впереди.

"Реал" – "Барселона" – 2:3

Голы: Месси, 4 – 0:1. Ракитич, 7 – 0:2. Ковачич, 14 – 1:2. Асенсио, 36 – 2:2. Пике, 50 – 2:3.

"Реал": Навас, Карвахаль (Хакими, 75), Варан (Вальехо, 46), Рамос (Начо, 46), Марсело (Тео, 75), Каземиро (Льоренте, 75), Ковачич (Себальос, 75), Модрич (Иско, 46), Асенсио (Васкес, 46), Бэйл, Бензема (Оскар, 75).

"Барселона": Силлессен, Альба (Сампер, 72), Пике (Маскерано, 72), Умтити (Вермален, 63), Видаль (Семеду, 67), Бускетс (Динь, 72), Ракитич (Аленья, 72), Иньеста (Роберто, 46), Месси (Алькасер, 63), Л.Суарес (Д.Суарес, 63), Неймар (Туран, 72).

Александр Никитин | http://soccernews.ru