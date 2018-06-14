В первом финальном матче за выход в Примеру "Вальядолид" на выезде разгромил "Нумансию"

Теги реал вальядолиднумансия

В первом финальном матче за выход в Примеру "Вальядолид" на выезде разгромил "Нумансию"В первом финальном матче за выход в Примеру "Вальядолид" на выезде со счетом 3:0 разгромил "Нумансию".

"Нумансия" - "Вальядолид" - 0:3

Голы: Кико, 36 - 0:1, Эрвиас, 58 - 0:2, Плано, 67 - 0:3.

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