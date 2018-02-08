В первом матче 1/2 финала кубка Португалии "Порту" оказался сильнее "Спортинга"

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В первом матче 1/2 финала кубка Португалии "Порту" оказался сильнее "Спортинга"В первом матче 1/2 финала кубка Португалии "Порту" на своем поле оказался сильнее лиссабонского "Спортинга".

"Порту" - "Спортинг" - 1:0

Гол: Соарес, 60 - 1:0.

"Порту": Касильяс, Перейра, Фелипе, Рейес, Теллас, Корона (Отавио, 71), Оливейра, Эррера, Браими (Эрнани, 80), Марега, Соарес (Пасиенсиа, 83).

"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау (Монтеро, 84), Батталья (Сесар, 87), Ристовски (Рибейру, 74), Мартинс, Фернандеш, Акуна, Думбия.

Удаление: Акуна, 90+2.

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